新竹縣重要政策五支箭之一的「AI智慧園區」進展迅速，園區公共工程均在今年3月完工，總面積12.61公頃，縣府引進四大廠商簽約進駐，其中全球最大雲端伺服供應商緯創資通12日順利取得建照，年底前即可動工設廠，預計2024年下半年完工營運。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣身為高科技產業重鎮，面對人工智慧趨勢，他上任以來便全力推動「AI智慧園區」，以AI產業聚落及創新技術研發為定位，吸引人才匯集，加速產業創新，同時加快新竹縣邁入文化、科技、智慧城的腳步。

竹縣產發處表示，全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」，是新竹縣AI智慧園區評選簽約的四家大廠之一。緯創資通於本月2日申請建照掛件，成為AI智慧園區首家掛件申請建照的廠商，12日已核准建照，年底就可動工設廠。

產發處指出，緯創資通進駐AI智慧園區的營運內容包括AI、5G、伺服器研發基地、智慧醫療生產與體驗中心、數位能力中心、全球運營人才育成總部等項目。

AAI智慧園區的公共工程已於今年3月全部竣工，AI智慧園區內的特色公園也在8月7日對外開放，成為廣受歡迎的遊憩場域，園區四家大廠將陸續興建，未來四家大廠營運後，將創造共4000個就業機會，年產值超過1000億元。