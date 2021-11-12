民進黨新北市黨部日前與台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」，被批評政治進入校園。國民黨立委林為洲（如圖）12日質詢表示，民進黨一直說黨政軍要退出校園，結果竟然在國立大學辦幹部研習營，行政院長蘇貞昌回應，學校跟政黨合辦活動不應該也不適當。（張鎧乙攝）

民進黨新北市黨部日前與台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」，國民黨批評政治進入校園。國民黨立委林為洲今質詢表示，民進黨一直說黨政軍要退出校園，結果民進黨進入國立大學辦幹部研習營，民進黨不該用執政優勢影響行政體系。行政院長蘇貞昌答覆，學校跟政黨合辦活動不應該也不適當。

民進黨新北市黨部10月23日與台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」，原本招生對象限制黨員參加，且鎖定里長及有志從事公共事務者，遭質疑後才對外開放。

林為洲質詢時表示，民進黨跟公立大學合辦研習營，而且場地還在大學裡面，這樣適當嗎？民進黨過去說要黨政軍退出校園，結果卻進到國立大學辦幹部研習營。

林為洲說，依照教育基本法規定，學校不得為特定團體從事宣傳或活動，目的就是要維持中立，避免執政黨用行政力量帶領民意，民進黨用執政優勢影響行政體系，以至於能永遠執政，這是民主國家嗎？明顯是違法行為。

蘇貞昌答覆，這件事情他不瞭解，但是學校不該跟政黨合辦活動，不論是執政黨或在野黨都不應該，即便是政黨要租借場地辦活動，應該也要避開。

教育部長潘文忠說，教育推廣在一般大學都是常態，此是近期確實有委員提起，教育部已經在進行瞭解。林為洲要求教育部要行文校方，違規違法部分要調查懲處。