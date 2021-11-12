原住民常說「美好聚會要有對的人、對的祭儀」，隨著新冠肺炎疫情趨緩，屏東縣政府將於20日以「節慶」方式在屏東市千禧公園舉辦「收穫那麼多」，現場演繹原民傳統祭儀的美好，並讓外界看到部落文化精髓。

屏東縣長潘孟安表示，屏東擁有豐富原住民文化，收穫祭是其中最精采一環，透過傳統儀式及古謠吟唱，表達對祖靈、對土地的感謝心意，為傳承及延續原住民族文化與精神，並促進原漢族群之間的交流，才有這場活動誕生。

活動地點規畫在屏東市區，潘孟安指出，目的是方便民眾、尤其是漢人朋友可以就近參與，達到原漢交流目的，更希望透過舉辦這樣的活動，讓全縣各鄉、各部落族人可以集結團聚在一起，為自身原住民文化傳承及復振而努力。

一整天活動除有傳統祭儀演繹、傳統競技競賽，還有千人圍舞及部落青年土地音樂之夜，而今年傳統祭儀演繹是由泰武鄉負責，將排灣族最傳統的婚嫁儀式在活動中呈現。

泰武鄉長邱登星表示，過去排灣族「盪鞦韆」是只有頭目及貴族階級結婚時才能享有的特權，盪得越高表示婚禮會進行得非常順利，也代表新娘貞節，15分鐘演出可一窺排灣族傳統婚禮文化。

除此之外，由茂林國家風景區管理處辦理的「南島族群婚禮」，也選在20日上午在霧台部落文化廣場舉行，除安排精彩歌舞演出，更特別為新人設計的抬轎進場、貴族下聘儀式、配戴頭飾、新人敬酒祝福、圍舞、盪鞦韆等，都是魯凱族婚禮中最傳統的呈現。