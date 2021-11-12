瑪莎惡少車床廠小開父母道歉 哽咽曝早與兒「關係決裂」 16:162021/11/12 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑪莎駕駛李男的父母，為兒子道歉。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑪莎惡煞3人打爆宋姓男大生的頭，其中駕車的李男，父母在南投經營CNC車床加工廠；李母表示，李男個性很強，讀國中時要買機車，因為未成年沒駕照，所以他們不同意，竟成為親子關係決裂的開端。 李母表示，因為他們不答應買機車，李男從此負氣對他們相應不理，親子關係疏離，等到他長大，父母也管不動，原本希望他在工廠幫忙，但是他沒興趣，高中畢業後就自己打工賺錢，也沒有再向他們伸手拿錢。 因此，即使兒子和他們住在一起，但是各過各的生活，平時兒子在外面做什麼事情，他們都不知道。 #瑪莎惡煞 #李男 #機車 #男大生 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 宋母遭警方回「妳只能告1個」超怒 律師揭關鍵就是這「2字」 - 社會 獨》起底瑪莎惡少 人稱「破許哥」混幫派 搞簽賭兼放高利貸 - 社會 瑪莎惡少父稱他曾遭霸凌 同學驚爆「國小就當老大」 - 社會 網發動抵制 百桂食品門市公告暫時停業 父無奈發聲 - 社會 中和千萬搶案偵破逮3嫌 地下匯兌運鈔手遭跟蹤噴辣椒水劫款 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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