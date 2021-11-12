瑪莎惡煞3人打爆宋姓男大生的頭，其中駕車的李男，父母在南投經營CNC車床加工廠；李母表示，李男個性很強，讀國中時要買機車，因為未成年沒駕照，所以他們不同意，竟成為親子關係決裂的開端。

李母表示，因為他們不答應買機車，李男從此負氣對他們相應不理，親子關係疏離，等到他長大，父母也管不動，原本希望他在工廠幫忙，但是他沒興趣，高中畢業後就自己打工賺錢，也沒有再向他們伸手拿錢。

因此，即使兒子和他們住在一起，但是各過各的生活，平時兒子在外面做什麼事情，他們都不知道。