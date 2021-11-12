苗栗縣長徐耀昌強調安全是重啟核四的最大原則。（謝明俊攝）

民進黨籍縣議員劉順松以4大公投案闡明自己立場，並質詢縣長徐耀日對重啟核四的看法。（謝明俊攝）

民進黨籍縣議員羅貴星針對竹竹併議題，質詢苗栗縣長徐耀昌立場為何？（謝明俊攝）

苗栗縣議會縣政總質詢，縣議員鄭宗國、劉順松總質詢議題都以4大公投為主，2人先後質詢縣長徐耀昌對於核四重啟有何看法？徐耀昌答覆他個人認為核四是否重啟，須以安全為前提。縣議員羅貴星則以竹竹合併，苗栗何去何從？詢問徐耀昌看法，徐耀昌強調合併必須是有尊嚴的合併，絕不能被矮化或邊緣化。

鄭宗國首先詢問徐耀昌認不認識宜蘭縣長林姿妙？對於重啟核四有何看法？徐耀昌回答，重啟核四，必須尊重民意，並且先前馬英九總統任內曾說過，沒有安全，就沒有核四，他認同這項原則，核四必須由專家確實評估過安全沒問題，才可重啟。稍後質詢的縣議員劉順松也以同樣問題，再次請徐耀昌確認說法，徐耀昌重申安全為重啟核四的原則。

鄭宗國以高雄城中城火警死了那麼多人，詢間消防局長徐新淵苗栗縣內無類似場所？徐新淵表示，城中城大火一發生後，消防局立即動員所屬各單位進行全面總清查，全縣共有13座類似住商混合大樓，消防局都已加強消防安全宣導，防範類似城中城事件發生。

由於目前三義鄉火炎山已成為熱門登山區，當初三義鄉公所曾爭取經費興建停車場及廁所等設施，由於後來縣府透過立委陳超明向內政部營建署爭取到4千萬來整體規畫興建停車場等設施，鄭宗國對此工程以及通霄日落大道停車場工程進度為何？質詢文觀局，文觀局長林彥甫表示，火炎山相關工程因有新經費下來，所以重新規畫，部分工程業已發包，將依原計畫進行，至於通霄最美落日大道停車場工程，因先前應允支持的交通部長林佳龍業已下台，所以此案也宣告停擺，縣府將繼續努力向中央爭取。

劉順松特別針對4大公投案，花了相當時間闡述自己立場。接著，劉順松針對後龍鎮中和里大寮埤西湖溪砂石被淘空，後續興建攔水壩設計錯誤，導致目前當地農田無水可灌溉，衍生要與海口圳搶水風波，詢問水利處如何解決？水利處長楊明鐃回覆，攔水壩是由農委會農水署苗栗處所承辦，水利處將安排會勘來尋求解決之道。

羅貴星則先對新竹市長林智堅提議竹竹併問題，詢問徐耀昌看法？徐耀昌認為林智堅所提，他期期以為不可，過去以來竹苗原本就是同屬一個生活圈，竹竹苗原本就應同進退，但要合併也要有尊嚴。羅貴星表示，有人譏評苗栗是拖油瓶，徐耀昌強調，竹苗是同源，絕不是拖油瓶，他會替苗栗縣民堅守最大權益。

羅貴星接著質詢衛生局長照中心所編列明年度預算中誤餐費、出席費、審查費等，遠比今年多出很多，是否可以刪除？徐耀昌代為緩頰，解釋長照中心人員編制都比過去多出很多，才會出現明年預算大幅增加的情況。

羅貴星並針對苗栗人口逐減的現象，質詢徐耀昌如何提升？縣府贈送新婚夫婦金鏟子是否有實質意義？縣府加何加強年輕夫婦生育協助？等議題，質詢徐耀昌，期望縣府能加強新婚夫婦的馬上辦中心，更能協助新婚夫婦相關服務，讓更多年輕人願意來苗栗生小孩。