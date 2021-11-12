受惠亞太區域市場與全球外銷市場並重的「雙軌成長策略」執行綜效，特殊學名藥廠美時前三季營收98.46億元，年增29.6％，毛利率44％，稅後淨利11.52億元，年成長61.8％，EPS超越去年全年，達4.54元，創歷史新高。

展望後市，美時表示，目前在新加坡、泰國、越南、馬來西亞、及菲律賓等重要東南亞國家都有直屬營運據點，為下一波高速成長奠定深固基礎。此外，截至第三季共8項進行中的自有研發癌症品項於全球市場陸續取證、送件，潛在目標市場銷售總額上看160億美元。

美時第三季營收年增5.9％，因外銷癌症用藥產品貢獻比例逐步提升，毛利率創近6季新高，達45.3％，較第二季提升3.5個百分點，營業利益年增32.4％，EPS1.34元，年增16.5％，連6季超越1元。

美時指出，亞太區域市場受惠最大市場韓國的品牌產品，包含減重用藥Qsymia、帕金森症用藥Stalevo、Comtan及避孕用藥Mercilon等強勢表現，第三季業績年增10.9％。其中，重磅產品Qsymia更創單季新高，強化減重用藥產品組合。

台灣市場逐步復甦，9月甫購入的骨質疏鬆品牌產品Evista 開始貢獻營收，帶動第三季營收年增近3％，前三季營收年增14％。

全球外銷市場表現持穩，前三季營收年成長已逾70％。其中，癌症用藥受惠Lenalidomide出貨增加，前三季營收年增達2倍；戒癮用藥gSuboxone前三季業績年成長60％，持續在美國Buprenorphine/Naloxone舌下含片學名藥市場保持領先地位。