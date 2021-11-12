消息指出，歐盟將在下周公布規模超過400億歐元（459億美元）的科技和基礎設施支出戰略，以抗衡中國的「一帶一路」行動。

據外媒獲得的一份草案，歐盟的這項「全球門戶」（Global Gateway）計畫，將側重於數位、交通、能源及貿易等領域，旨在提升歐洲在全球的利益和競爭力，同時促進可持續的環境標準和價值觀，例如民主、人權和法治。

「全球門戶」計畫是此前在七國集團（G7）峰會上首次對外提出，以美國為首的國家達成了一項協議，各國領導人同意發起一個名為「重建更美好世界」（Build Back Better World，B3W）的全球基建計畫，為發展中國家不斷成長的基建需求提供幫助，並以一項更環保的計畫，抗衡中國的「一帶一路」倡議。

歐盟的文件稱，全球門戶計畫將「為歐盟在全球基礎設施方面的廣泛投資提供一個傘形品牌」，以允許成員國之間進行更好的協調，擴大與國際和地區合作伙伴的合作。

根據草案，歐盟除了提供數十億歐元的贈款外，還將從其歐洲可持續發展基金（EFSD+）機制中提供400億歐元擔保。相關文件還指出，根據歐盟目前到2027年底的預算周期，通過其全球歐洲（Global Europe）發展援助計劃，對網路互聯互通的投資預計將大幅增加，總預算為795億歐元。

對於歐美相繼宣布基建計畫，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在中共中央新聞發布會上表示，共建「一帶一路」不是中國一家的獨奏，而是共建國家的合唱。當前，全球特別是發展中國家基礎設施投資有很大的缺口，歡迎各國參與共建「一帶一路」，對國際上有利於加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議持開放態度。

韓文秀續指，「一帶一路」倡議提出8年，面對百年變局和世紀疫情相互交織的影響，始終堅持共商共建共享原則，秉持開放、綠色、廉潔理念，致力於高標準、惠民生、可持續的合作項目，使「一帶一路」建設不斷適應新形勢，呈現新氣像。該倡議除重視共建綠色、可持續發展，亦提倡包容、創新發展，堅持民生優先，支持沿線國家發展數字經濟，彌合「數字鴻溝」，加強創新合作，共享新一輪科技革命和產業變革的成果。