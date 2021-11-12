地下匯兌黑吃黑搶千萬 警逮3嫌查獲40萬餘元

42歲蔡姓男子11日下午7時許，開車行經新北市中和區中原東街，遭6名惡煞攔車、持辣椒水鋁罐攻擊頭部，6嫌約搶走千萬元後開車往淡水方向逃逸，警方今（12日）循線逮捕3嫌，但贓款僅剩下40萬餘元，由於被害人對於遭搶金額說詞反覆，一下百萬元、一下千萬元，正進一步釐清中。

據悉，蔡男有詐欺、洗錢等前科，昨晚7時許駕駛BMW白色汽車行經中和區中原東街，遭6名惡煞攔車、持辣椒水鋁罐攻擊頭部，導致輕微擦挫傷，身上的背包遭搶。

中和警分局獲報組成專案小組今（12日）在土城、蘆洲等地循線逮捕27歲莊姓男子、23歲汪姓男子、26歲葉姓男子，嫌犯為躲避警方查緝，還將車輛棄置於陽明山製造斷點，另有3嫌逃逸中，警方查獲贓款僅剩下40萬餘元。

警方調查，蔡男與嫌犯熟識，疑似都是地下匯兌及洗錢犯罪集團，因集團內利益分配不均，才導致同夥下手行搶，但蔡男始終無法清楚交代金錢來源及金額，一下說是要去投資直播平台，一下又說金額有千萬元，隨後又改口百萬元，避重就輕不願吐實。

中和警分局表示，持續追緝其他同夥及贓款，針對該地下匯兌及洗錢犯罪集團，持續擴大朔源偵辦，並查明是否涉及詐欺、網路賭博等不法犯罪。