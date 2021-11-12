黃偉晉直播叫賣新專輯。（愛貝克思提供）

黃偉晉即將發行首張專輯《CreaLife》，特地選在雙11光棍節展開預購，他在個人IG開直播叫賣限量300張親筆簽名的預購專輯，他一開場火力全開向「丟丟妹」致敬，變身為說學逗唱的「丟丟晉」，大喊：「樓上揪樓下！阿母揪阿爸！今天要賣什麼？賣海產、賣牛肉，我是黃偉晉，黃偉晉是我，大家晚上好，今天不賣牛肉、不賣海產，今天賣什麼？專輯！」超強順口溜令人捧腹大笑。

為了叫賣專輯，黃偉晉事前精心準備各種道具，除了有必備的愛的小手、保麗龍箱外，甚至在身後貼上「驚爆價$548」、「本檔限定ONLY」、「人氣商品高水潤超清爽」等誇張的促銷圖卡，他笑稱：「不要以為高水潤、超清爽是寫好玩的，其實蘊含巧思，高水潤是希望大家聽完專輯之後會感同身受到流淚，超清爽是聽完整個人抒情也舒心，絕對是品質保證。」

整個過程，他游刃有餘地切換國台語雙聲道，一下鏗鏘有力，下一秒又俏皮詼諧，講到重點處甚至激動嘶吼，還不時用愛的小手甩打保麗龍盒，或使勁打著桌子，反應令眾人噴笑；而眾星友荳荳何紫妍、婁峻碩、焦凡凡也都上線留言互動，邱鋒澤看了直播，爆笑問「這位大嬸是誰」？黃偉晉立刻開玩笑說：「我不是大嬸，我是你老婆啦！」

而黃偉晉最緊張的專輯開賣時間，他連忙呼籲大家不要走錯，不要以為是走到唐綺陽老師及丟丟妹的直播網址，等到8點時間一到，黃偉晉丟出購買網址，現場不到2分鐘，限量300份親筆簽名的預購專輯隨即完售，他感動大呼：「謝謝大家幫我搶完了，限量300份，我們不是在做假，不是自導自演，我們真的有賣完，真的非常非常感動，謝謝大家。」後來又加碼200張，也是3分鐘內完售。

一場直播下來，他聲嘶力竭吼到失聲，連愛的小手也激動打到斷掉，黃偉晉感性表示：「500完售啦，那A安捏，真的很開心，隔了1年多發行完整個人專輯，這次真的跟眾多優秀的音樂人合作，也唱自己更想嘗試的風格，對我來說是新鮮感也很滿足，絕對是值得期待的作品。」