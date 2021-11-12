中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，開放已接種高端疫苗且有緊急出國需求者，可持相關證明文件混打AZ、BNT及莫德納。消息一出引起熱議，眾網友超傻眼，忍不住開酸「是重打還是混打」。

中央流行疫情指揮中心今宣布，經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已接種1劑或2劑高端疫苗者，若入境他國需提交該國要求的疫苗接種證明，可在出國前接種經食藥署核准專案輸入的疫苗，如AZ、BNT及莫德納。

指揮中心手板寫著，已接種高端疫苗且有緊急出國需求者，可持相關證明文件混打AZ、BNT及莫德納。（圖／指揮中心提供）

指揮中心手板上寫著，目前接種高端可入境的國家有6國，分別為紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯。為因應接種高端者的需求，指揮中心今宣布已接種1劑或2劑高端疫苗者，可在最後1劑打完滿28天後接種AZ、BNT或莫德納。

民眾必須持相關證明文件（例如電子機票、就學/工作證明等）、健保卡及疫苗接種紀錄卡，經醫師評估後接種。對於已接種2劑高端疫苗且無出國需求之民眾，現階段則不建議再接種其他新冠肺炎疫苗，而已接種1劑高端疫苗且無出國需求之民眾，建議依時程完成2劑高端疫苗接種。

消息曝光後被貼到PTT，網友超級傻眼，認為混打還要打兩劑應該叫重打，「請正名：重打」、「是重打還是混打」、「笑了，一開始乖乖打國際疫苗不就好了」、「打高端當然可以出國，混打國際疫苗就可以」、「白挨兩針」、「不要玩話術了，真的就是重打」、「現在看來高端真的是笑話一場，打的人白挨針」、「終究還是要重打的」。