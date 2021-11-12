台東縣議員陳宏宗12日對戰備跑道案表達關心。（資料照片）

軍方擬規畫台東省道台9線關山段建「戰備跑道」，引發縣議員12日縣政總質詢時關切，建議縣府掌握狀況，並顧及地方發展及農民權益；縣長饒慶鈴答詢，軍方相關規畫還未明確，台東縣府會隨時關注。

台東縣議會12日縣政總質詢，縣議員楊清順、陳宏宗對戰備跑道案表達關心；楊清順指出，配合公路總局拓寬工程，軍方屬意道路筆直的關山段，若要興建戰備跑道，條件路寬40米、長度2公里，直接影響道路兩側農地，不僅農民栽種土地恐將限縮，而屆時飛航相關限制，也會限制地方發展。

陳宏宗指出，高速公路不來，軍方卻要塞1條戰備跑道到台東縱谷，縣府應關注這問題，不要到時候真的已經蓋好了，影響當地居民權益了，才回頭來表達訴求。

饒慶鈴說，有關軍方針對任務需求的規畫執行，並不會通知地方政府，但台東縣府可以向軍方反映民意，如同日前陸軍航特部規畫要在豐年機場設置基地，在縣府得知消息後，向軍方表達當地居民心聲，然而，此案目前軍方還未明確，也允諾縣府將會隨時關注。