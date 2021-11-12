近期正逢各校期中考周，不過北市中正區某明星國小卻傳出，自然科老師使用去年考過的考卷，甚至有補習班也寫過同樣的考卷，讓家長質疑有不公平的問題，且根本無法檢視學生的學習成果。

據了解，該校家長透露，有小朋友在補習班曾寫過同一份考卷，被質疑圖利安親班，而校方以「補考」方式處理，但這樣讓家長無法接受，認為成績很好，也沒寫過同樣的試卷，為什麼要重考，這樣的命題完全沒有公平性。

國小期中期末考試卷出題，通常是由各科的一位老師出題，同學年老師則要審題，某校主任指出，這跟審題的老師也有關係，如果學校老師確實做到審題，也不會發生這種事情。

該主任表示，平常校內老師出考卷都會審核，因為這次的自然科老師僅一位，所以沒做到完整核對，通常有比較多位老師的話，可做交叉比對，這次沒有檢核到跟去年考卷一樣，是校方疏失，也馬上跟家長做說明，本周已重新補考。

主任表示，受影響的年級為5、6年級，共4個班級需補考，接下來也會跟家長說明補考後的成績是如何計算，老師也已向學校和家長致歉，會針對老師的行為送考績會做懲處。

台北市教育局副局長陳素慧表示，台北市國民小學落實教學正常化實施要點和學生成績評量補充規定都有命題檢核表和機制給學校執行，個案學校發生這件事，已請學校檢討，至於這次命題老師發生的錯誤，已經要求學校要依程序召開教師成績考核會討論議處。