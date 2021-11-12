東明-KY(5538)以電商平台營模運模式成功突破疫情，今年前三季營運創新高；看好中國大陸持續發展基礎設施，公司於浙江展開新廠計畫，預計未來3~5年後，總產能較目前增長近倍，未來期望受惠擴廠效益，使營運表現持續向上成長。

東明-KY今年以來受惠不鏽鋼價上揚及出貨量大增，第三季營運創高，單季每股淨利2.86元，前三季營運同創新高，前三季每股淨利5.85元。

短期展望方面，中國外銷訂單能見度到明年3、4月，內銷也不差，預料今年第四季毛利率可穩在高檔。

展望後續，中國政府計畫未來五年內將投資10~17.5兆人民幣在5G、工業互聯網、資料中心、人工智慧、新能源汽車充電站等；為迎接商機，東明-KY也於浙江展開新廠計畫，預計未來3~5年的年產能達8萬噸。

目前東明-KY原有廠區約15.2萬平方米，每年約有12萬噸的產能，產銷平衡；預計未來3~5年總產能共增加10萬噸。其中，新廠區約4.79萬平方米，主要生產小螺絲與螺帽，預計2022年第四季可落成啟用。

東明-KY預計新廠第一年約可貢獻3.5萬噸螺帽與1萬噸小螺絲的產能，共4.5萬噸產能，完工3年後可增至每年8萬噸，加上本廠增產至13.6萬噸，未來3~5年後，總計可增加共10萬噸，約達20~22萬噸；伴隨產品力與產能增加，且市場需求旺盛，可望挹注東明-KY後續營運成長動能。

東明-KY總經理蔡弘泉表示，新增產能完備後，未來營收會逐步反應，預計每年10~15%的銷售成長應是可以期待的。

東明-KY前三季營運創新高，營收93.28億元，年增45.19%，稅後淨利10.18億元，年增率236.94%，EPS 5.85元。第三季營收36.24億元，年增47.52%，稅後淨利5.28億元，年增率達226.78%，EPS為2.86元。

東明-KY表示，歐美需求復甦，需求增加，且價格有競爭優勢；加上今年中國大陸相關基礎建設增加，成品價格持續調漲及出貨量增加，提升營運動能。

東明-KY為從台灣發跡的不鏽鋼緊固件及精線領導供應商，主要從事自有品牌TONG製造及銷售，通路包含電商平台、自有通路以及超過一萬個經銷商據點；在市場上有350家外銷客戶。其中以緊固件占2020年營收最高，約占65%。以地區來看，中國市場的約占總營收72%，其次為北美的12%。該公司從2015~2020年營收年複合成長率約近10%。

東明-KY表示，由於電商平台的導入，輔以擴大銷售管道，帶動公司持續擴大市佔率。目前該公司在中國不鏽鋼標準緊固件市場有三成以上的市占率；伴隨公司持續強化生產效能與數位轉型，未來五年朝向市占率持續提升。