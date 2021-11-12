華碩(2357)智慧健康錶再進化，ASUS VivoWatch 5智慧健康錶今天露臉，華碩全球資深副總裁謝明傑表示：「智慧穿戴裝置是華碩在健康領域的發展重點，身為全球少數掌握軟硬體設計、生理演算法、人工智慧、雲端平台整合與物聯網等完整技術的品牌，未來將持續以無與倫比的研發實力，擴大應用範疇，穩居智慧健康領域的領導品牌地位。」

ASUS VivoWatch 5搭載微電與光學等多組感測器，紀錄全天候健康數據，透過ASUS HealthConnect APP檢視活動地圖與運動統計，亦可接收家人各項數據報告，即時掌握健康狀況。長達14天的電池續航力、iPASS行動支付、NFC支援智慧門鎖設定及50公尺防水等級，讓生活更加便利。

ASUS VivoWatch 5採用全新ASUS HealthAI 3.0演算法，以獨特的微電與光學雙感測器，追蹤心率、脈波指數、身心平衡指數、舒壓指數、睡眠與運動等資訊。獨家指尖血氧感測及自動感測雙模式，管理血氧資訊準確又便利。內建GPS感測器、氣壓高度計和陀螺儀等功能，同時開發游泳、腳踏車、登山健行、瑜珈、慢跑等多種運動模式，幫助用戶達到運動目標，記錄數據和成效。

ASUS VivoWatch 5新推出行動物聯網LTE版本，不需手機連網就能傳送健康資料至手機APP或健康管理單位資料庫；發生緊急狀況時，按下SOS按鈕，立刻發送所在位置和資料通知家人。ASUS VivoWatch 5，以陶瓷錶框與金屬錶殼搭配快拆式錶帶，提供多種風格與個性化錶面，可依不同情境與造型做搭配。