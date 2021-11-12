全球新冠疫情趨緩，國際大型展會陸續恢復舉辦，電腦展實體展明年將回歸，COMPUTEX 2022將聚焦智慧驅動、開創運算等六大數位社會科技趨勢，並擬於今年12月展開年度論壇暖身，搶攻全球企業IT支出4.5兆美元商機。

COMPUTEX主辦單位之一TCA（台北市電腦公會）表示，亞洲指標B2B科技專業展-COMPUTEX TAIPEI 2022實體展，將於2022年5月24日至27日於台北南港展覽館一、二館登場，並將聚焦未來數位社會科技產品趨勢，涵蓋Accelerating Intelligence（智慧驅動）、Connected X-Experience（無限體驗）、Digital Resilience（數位韌性）、Innovative Computing（開創運算）、Sustainability（環保永續）與Innovations and Startups（創新新創）等六大主題。

2022年全球企業IT支出上看4.5兆美元，COMPUTEX年度系列論壇將在12月起跑。

市調機構Gartner研究報告顯示，2022年全球IT支出將上看4.5兆美元，比2021年成長5.5%，雖然整體增加幅度較2021年9.5%為低，但在新常態環境中，基礎設施軟體支出繼續超過應用軟體支出的需求推動下，企業軟體將成為2022年成長最多的項目，估年增11.5%，其他項目成長幅度為IT服務增加8.6%、資料中心系統增加5.8%、IT設備增加2.3%、通訊服務增加2.1%。

COMPUTEX是全球ICT設備重點B2B展覽之一，為協助廠商拓展國際市場，突破時間與空間限制，TCA將從2021年12月起，以線上線下方式舉辦COMPUTEX 2022年度系列論壇，並規畫包括資安、智慧科技、5G/B5G、Metaverse（元宇宙）等各類應用領域主題，邀請產業專家與相關業者同台發表最新趨勢與產品技術，協助廠商行銷國際市場，與國際買主建立連結，促進未來可能合作商機。