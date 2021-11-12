泰豐(2102)今天召開董事會，董事葛作亮下午隨即召開記者會表示，對於公司方面遲遲未依照10月15日股臨會的決議，採用公開標售方式處分中壢廠土地，他已要求董事長江慶興在11月20日以前執行臨股會通過的決議，否則將依法提出告訴。

今年10月15日泰豐股東臨時會經營權變天，在9席董事（含3席獨董）中，南港加上盟軍聯手拿下4席董事以及2席獨立董事。當天股臨會表決及會後董事長江慶興主持的董事會，都通過決議公開標售中壢廠土地，但至目前為止，都未見公司方面有所動作。

另一方面，股臨會召開後不到兩周時間，卻突然改派南港在泰豐的法人董事代表人趙國帥，趙國帥也擔任南港副董事長，卻在股臨會後遭撤換，猜測大股東林學圃想要自己開發中壢廠，改派親信穩住董事會絕對多數。

葛作亮指出，泰豐董事長江慶興對於公開標售中壢廠土地，至今「決而不行」，在今天董事會已經要求在11月20日以前展開標售土地作業，否則依法追訴。

葛作亮進一步表示，上月13日南港和泰豐在智慧財產及商業法院達成調解，當時泰豐董事長仍是馬述健，雙方同意就「處分泰鑫、泰誠股權（或中壢廠土地），依同月15日召開的股臨會決議執行。」他質疑是不是連商業法院都要欺騙。

葛作亮認為，如此鉅額的土地標售，如果延誤招標時程，導致買主無法依限完成市地重劃細部規畫，將造成潛在買主縮手，勢必導致泰豐蒙受重大損失，亦違反股臨會決議託付董事會任務，所有董事和獨董均可能因此涉犯證券交易法特別背信罪。

至於為何要求11月20日前，葛作亮表示，明年9月20日中壢廠土地變更到期，獎勵辦法必須重新來過，標售案也要有前置作業，所以希望董事長盡快進行。

他也指出，今天董事會上，獨董趙士懿、鄭富月對於中壢廠售地案公開招標的執行進度，也表示關注，獨董鄭富月支持葛作亮的發言，認為應該依照股臨會和上次董事會的決議，盡快辦理中壢廠土地公開招標作業。

南港將在下周四召開法說會，名譽董事長林學圃也將親自出席，泰豐中壢廠勢必成為關注焦點。