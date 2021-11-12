全台稅收超過預算數3000億元，地方政府預計可多獲得340億元統籌分配稅，其中新北約可再獲40億元，新北市議員蘇泓欽今在新北市議會建議將經費拿來普發現金；新北市長侯友宜今在議會答詢時表示，目前錢還沒到，相關想法給予尊重，除了振興經濟，新北還有很多公共建設在做，不足部分可以調整。

侯友宜今赴新北市議會報告明年總預算，明年歲入編列1732.33億元，歲出編列1872.33億元，歲入歲出差短140億元，差短較上年度減少3.9億。

蘇泓欽指出，依照財政部歲收計算，今年稅收多出預算3000億，地方明年可獲得340億元統籌分配稅款，其中6都可分到200多億元， 他認為這些多出來的紅利可以拿出普發現金，帶動經濟活水。

蘇泓欽也為新北市民叫屈，強調新北統籌分配稅是六都最低，每年都比北市少一半，又少只有高雄三分之二，如果把多出來的統籌分配稅拿來普發現金，新北市民還是少北市一半，希望中央能儘速修正財政收支劃分法。

侯友宜說，多出來的40億元除了振興經濟，還有許多公共建設要做，會再討論調整，至於財劃法一直沒有解決，對新北市非常不公平。