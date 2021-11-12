中國新聞網報導，中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏12日在海口舉行的第五屆海南國際健康產業博覽會(海南健博會)表示，即便疫苗接種達到非常高的水準，仍需實施強大的公共衛生政策，「將來中國還需要在免疫強化策略上做得更好」。他概括常態化抗疫的未來需求，即高效的疫苗新藥、強大的預警能力、快速的流調工作、充足的醫療資源。這四點分別有利於降低流行、早期發現、動態清零和充分救治。

當日，張文宏在海南健博會期間舉行的中國國際醫療健康產業高峰論壇上發表《傳染病消除：挑戰與未來》的演講。他表示，無論接種什麼疫苗，無論接種率多高，新冠肺炎比以前任何一次呼吸道傳染病更難對付。即便疫苗接種達到非常高的水準，還得繼續實施非常強大的公共衛生政策。

他表示，目前以色列已經完成了44％人口的第三針免疫接種，發病率得到有效控制，「一個強化接種率非常高的國家，最終還是可以非常快地使得當前的發病人數得以下降。」張文宏稱，這意味著將來中國仍需要在免疫強化策略上做得更好。

「我們不要期望病毒流行隨著疫苗接種在世界上就此消失，但是我們一定會有高效的疫苗和新藥。」張文宏坦言，「在中國我們始終懷有信心，可以降低新冠肺炎流行度。」

張文宏概括常態化抗疫的未來需求，即高效的疫苗新藥、強大的預警能力、快速的流調工作、充足的醫療資源。這四點分別有利於降低流行、早期發現、動態清零和充分救治。

「今天我們面臨著國際疫情極為複雜的形勢，我們國家一定保持戰略定力，不會盲目地開放，也不會盲目地封鎖，一定是依靠科學，在對疫情充分控制的情況下，實施疫情控制和生活正常化兩不誤。」張文宏說，前方的路會有曲折但也充滿希望，中國疫情防控就是走這樣一條道路。