正值綜合規畫階段的台中市第二條捷運藍線，行經台灣大道的B18站，出口設置在第二市場，議員12日質詢時，憂心連續兩年獲米其林必比登推介的名店可能被迫遷離，攤商人心惶惶。交通局長葉昭甫表示，未來會舉辦公開展覽說明會，向地方民眾說明規畫方案，循地方共識，完善捷運相關建設的便利性。

市議員江肇國、張家銨、曾朝榮、李天生、賴佳微、周永鴻、蔡耀頡、蔡成圭聯合質詢時，呼籲交通局務必審慎思考，在第二市場之外另覓土地設置站點，務必要進入地方召開說明會，搭起溝通協調的橋梁，不要等到行政院綜合規畫、環境影響評估、都市計畫審查通過後才要殺得攤商措手不及，甚至逼攤商走上街頭抗議。

台中市議員憂心第二條捷運藍線，行經台灣大道的B18站，出口設置在第二市場，連續兩年獲米其林必比登推介的名店可能被迫遷離。（盧金足攝）

江肇國表示，捷運藍線B18站草案指出站體出口將設置在第二市場的市場管理室、機車停車棚位置，連帶影響周遭攤商達10攤，包含連續兩年獲得米其林必比登推介的名店茂川肉丸、素食麵、魯肉邱、鹿港扁食、阿發現炒、山河魯肉飯等，這個消息傳出令攤商人心惶惶。

交通局長葉昭甫表示，未來會舉辦公開展覽說明會，向地方民眾說明規畫方案，循地方共識，完善捷運相關建設的便利性。（盧金足攝）

「捷運的商機還來不及共享就先受其害」，江肇國表示，交通局連一場地方說明會都沒有召開，令人質疑市府將要在綜合規劃、環評、都計通過後，才霸道下令攤商離開。

江肇國說，受捷運藍線出口影響的攤商是當地民眾的生活回憶，部分也走過百年歷史，而交通局從民權路改變路線到台灣大道時卻未思考站點出口，如今恐怕會影響到民眾的權益，引起地方反彈。

議員們呼籲，交通局應該在第二市場外的土地尋覓可能設置站點的空間，而不是完全不與地方溝通就讓草案草草送出，讓這些攤商還沒看到未來的繁榮就遭受拆遷的迫害，要求相關局處盡快召開地方說明會與民眾說明清楚。

葉昭甫強調，捷運藍線目前於綜合規畫階段，規畫20座車站，相關內容包括車站位置已提送交通部審議；另有關捷運各車站出入口等用地，市府於規劃捷運設施用地時，以使用公共設施用地及公有土地為優先考量原則，盡可能避免使用私有土地或影響現有使用狀況。

交通局說，目前正研擬都市計畫變更相關草案，未來將於地方舉辦公開展覽說明會，向地方民眾說明規劃方案，循地方共識，完善捷運相關建設的便利性。