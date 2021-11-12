中共十九屆六中全會11日閉幕，會上審議通過中共第三份歷史文件。學者指出，相較於前二份歷史文件屬於「階段性」，目的是要結束前面一段時期的錯誤，此次文件則是「全局性」，內容會以肯定為主，且從文件的名稱即可看出差異；此次會議也繼續強化了中共的執政合法性，並墊高習近平的歷史地位；在對台港澳部分，「愛國者治港」首次被寫入會議公報，學者憂心，「愛國者治台」也會成為中共未來精準打擊台獨的區隔作法。

國立政治大學國際關係研究中心12日舉行「百年的歷史路口：解析中共十九屆六中全會」座談會，包括政大國關中心主任寇健文、政大東亞所特聘教授兼所長王信賢、文化大學社科院院長趙建民、政大國關中心研究員宋國誠、展望與探索雜誌特約研究員郭瑞華參與研討。

●全局總結歷史經驗 非結束階段歷史問題

文化大學社科院院長趙建民指出，1945年中共第一份歷史文件《關於若干歷史問題的決議》，處理的是路線之爭，指出王明的國際派是錯誤的，並宣告毛時代的來臨；1981年第二份歷史文件《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，是檢討文革問題，對毛澤東功勞第一、錯誤第二的「三七開」評價，同時也代表鄧小平時代的來臨。

而此次的第三份歷史文件《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，趙建民表示，盡管全文尚未公布，不過比較文件名稱可看出，前二次是「歷史問題」，此次是「歷史經驗」，且突出「重大成就」，可預期內容大多會是肯定的，前二份屬於「階段性」，第三份則為「全局性」文件。

政大東亞所所長王信賢指出，六中全會與今年七一的中共百年黨慶相聯繫，這段時間大陸啟動了所有宣傳系統，強化中共的執政合法性，並為習近平二十大續任做鋪墊，墊高習的歷史地位，「續任當然沒問題，但要讓他更風光」。

王信賢特別指出，習近平將馬克思主義中國化的詮釋，譬如公報提到習思想是「中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」等表述，都是要凸顯中共才是馬列真正的繼承者、發揚者；此外，會議公報提到「積極發展全過程人民民主」，對民主再定義，也是要建立一套中國自己的制度價值，與西方互別苗頭。

趙建民表示，六中全會前，一些西方媒體稱六中全會要開啟習的時代，他直言此描述錯誤，因為早在2016年10月的十八屆六中全會首次提出「習核心」，就象徵集體領導結束，習時代的到來，2017年十九大更正式將習思想寫入黨章、接著2018年3月修憲廢除主席任期限制，「習近平時代早就已經開啟！」

「習近平的核心地位早就來了，現在只是強化」，政大國關中心主任寇健文比較馬列和毛、鄧、江、胡、習等歷屆大陸領導人名字，在公報出現的次數，毛7次、鄧5次、江胡各1次、習17次，從關鍵詞的出現頻率，也可看出習持續強化其統治合法性，

●從愛國者治港 到愛國者治台

在六中全會的會議公報中，首次寫進「愛國者治港」，相較於過去寫港人治港，展望與探索雜誌特約研究員郭瑞華認為，這代表中共對香港局勢有信心，也會控制得更牢，當然對台灣也會形成壓力。

王信賢指出，觀察近期中共涉台系統官員發言，他隱約嗅出中共也將採取「愛國者治台」，並以此對台獨和一般台灣民眾做出區隔，他認為必須要去提防。

寇健文認為，對中共而言，主張採取「愛國者治台」是必然的，因為台獨是「敵我矛盾」，必須用專政手段鬥爭。他指出，這也反映中共的統戰思維，爭取可以爭取的對象，即愛國者，鬥爭台獨者，是友就可以參與治理，是敵，就像香港那樣，會被DQ(取消資格)。

趙建民則表示，台灣與香港還是不太一樣，畢竟香港完全是中華人民共和國的一部分，但台灣並不隸屬中華人民共和國，且「愛國者」也不好界定，若要操作愛國者治台，泛綠陣營可能都會受影響。

政大國關中心研究員宋國誠認為，中共對台政策，和台灣的大陸政策，都各犯一個「核心錯誤」：中共從來沒有考慮台灣主流民意，全然從中共的全局性和主權高度來制定對台政策；台灣則放棄正統道統，持續推動去中國化、仇中路線，放棄從中華民族的民族主義高度去爭取話語權，「如果大陸對台核心錯誤，加上台灣對大陸核心錯誤碰在一起，兩岸就一定會陷入僵局！」

●接班制度討論中 人事布局已啟動

距離明年二十大召開僅剩不到一年，中共中央高層的人事安排也受到關注，寇健文表示，「公報沒有提不一定代表沒有(討論)」，他指出，二十大的人事布局早已經開始，且有些職務調整不需要中央委員會的討論，尤其是去年大陸將全國人大常委會人事權擴大後，包括副總理、國務委員等副國級高官的調動，都可以透過每兩個月開一次的全國人大常委會來決定，無須經過中央全會。

王信賢指出，六中全會有可能討論了接班的制度，包括年齡「七上八下」慣例是否延續、政治局常委的員額等，但確切名單從來都是「黑箱」。不過他也指出，觀察習近平赴地方考察的陪同人員，可看出端倪，譬如中辦主任丁薛祥和發改委主任何立峰、副總理劉鶴等，都頻繁跟隨習考察，此外從去年6月至今，習近平十多次的地方考察，中組部部長陳希都跟著，以此可研判二十大的人事布局，早已啟動。

寇健文表示，習近平上任後打破一些人事規則，譬如王岐山擔任國家副主席、曾被視為接班人的孫政才落馬等，都弱化年齡畫線的慣例，不過至少「逐級晉升」的制度目前並未改變，因此可以從地方省(市)委書記的地方歷練來做判讀。

●舉國體制雙面刃 成也蕭何敗也蕭何

中共不斷鞏固黨的執政合法性，「舉國體制」成為中共自詡的「制度自信、道路自信」。趙建民直言，「舉國體制成也蕭何、敗也蕭何」，譬如疫情下蓋一座方艙醫院，中國大陸可在十天內完成，也可在「共同富裕」一聲令下，讓阿里巴巴、騰訊等大企業，豪捐上千億人民幣，「這個體制造成很大的壓力，這麼大額的捐款，怎麼可能會是自願？」

寇健文認為，舉國體制有其優勢，但只強在事後治療補救，而非防患未然，譬如疫情「吹哨人」李文亮過世即為顯例。他認為舉國體制最大的問題就是權力集中化，「當強權把位階定到這麼大，繼承人問題沒辦法徹底解決」，未來若到了後習時代，無論誰要接習的班，都會坐不穩，此外，習近平個人的健康因素，也會是政權穩定的挑戰。

宋國誠則以「六個取代」形容當前的中國大陸。一是用「習近平主義」取代「馬克思主義」；二是用偉大領袖無限期連任制，取代兩任十年限制；三是用戰狼外交取代韜光養晦；四是用共同富裕取代讓一部分人先富起來，是一種「劫富濟黨」；五是以國家管制主義取代國家資本主義；六是在兩岸關係上，以歷史任務取代國共內戰延續性。