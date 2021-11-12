打造後疫情健康減碳職場，1111 人力銀行今（11）日舉辦「2021 幸福企業風雲榜」頒獎典禮，冠德集團旗下三品牌-冠德建設、根基營造、Global Mall 環球購物中心，從2千多家企業中，脫穎而出，全數同時上榜，分別榮登營造建築業、民生服務業的幸福企業風雲榜，並於今日出席頒獎典禮獲頒獎牌肯定。

冠德企業集團今天表示，冠德集團成立超過 40 多年，旗下冠德建設、根基營造及 Global Mall 環球購物中心，以傳遞幸福生活價值為宗旨，從建築營建品質的持續提升打造精緻家園到創新生活型態，為消費者建構幸福家園，更進一步前瞻未來趨勢，全面推動永續家園之發展。

從綠色家園、智慧城市、幸福社會三大 ESG 發展構面，以家為起點拓展到社區、商圈到台灣社會，具體實踐永續生活。

而將員工視為重要資產的冠德集團，更將 ESG 理念擴展到職場，不僅關注員工福祉、身心靈健康，並將綠色永續一起落實於職場，尤其自新冠肺炎疫情爆發至後疫情時代，更增添多元防疫照護，透過全方位的職場健康減碳，從辦公空間、健康生活到防疫照護，打造專屬於冠德集團的幸福職場。

在工作環境中，注入五大綠化及健康元素，不僅辦公空間增加綠化，大量擺放植栽、打造生態花園、使用節能 LED 照明設備，並裝設空氣循環扇、於每間會議室設置除菌設備，同時設有能量補充茶水間，提供公平貿易咖啡及零食，還有按摩椅供舒壓，讓員工一起落實減碳，還能享健康工作。

同時也關注員工身心靈健康，不只首創知識是建築的標準配備，於社區個案設有圖書館，更將閱讀文化推廣給員工，於辦公空間設有圖書館，每月上架最新書籍提供員工免費借閱，此外還設有多樣化社團活動，像是籃球、壘球，以及提供健康檢查、員工旅遊補助，更連續兩年舉辦淨山、淨灘活動，邀集員工及家屬一起參加，全面打造後疫情的健康減碳職場。

今年隨著新冠肺炎疫情來襲，許多產業遭到重創，冠德集團面對此挑戰，將員工健康視為首要，提供多元防疫照護措施，包括提供全體員工免費到醫院進行快篩及居家快篩試劑，彈性出勤方式，同時為鼓勵同仁施打疫苗提供全薪疫苗施打假，並為員工投保防疫險、疫苗險等，全方位保障健康，讓員工可以在冠德集團安心工作、放心成家立業。

1111 人力銀行舉行「2021 幸福企業」票選，依「科技研發業」、「製造業」、「民生服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」以及「大傳教育社福業」共七大類，進行「幸福企業票選」，活動共計超過 2000家企業共襄盛舉，由上班族投出逾 200 萬票，票選出近300家幸福企業。