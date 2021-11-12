台北市長柯文哲近來頻對基隆捷運開砲，怒批執政黨擅給承諾又跳票，簡直欺騙人民，卻被柯黑大將、市議員王世堅抓包，7年任內未交出任何1條捷運線，環狀線、信義線東延段及萬大線一期工程都有延宕，成績落後前市長陳水扁、馬英九及郝龍斌，如今又說不做民生汐止線，人民苦等10、20年，卻因柯一句話幻滅，實在不值。

柯文哲今赴北市議會答詢，王世堅質疑，去年時任交通部長林佳龍邀集北北基首長開會，討論軌道整合計畫，柯當時心情不錯，還說多的錢北市可出， 如今卻翻臉不認帳，將基隆捷運罵得一文不值，一下說人口少、自償率不足不用做，甚至同時宣布民生汐止線不做。

「這莫名其妙！」王進一步表示，照柯標準，民生汐止線整條路線，人口數和商機都很夠，發展性十足，但柯竟說因基隆捷運未定案，因此沒辦法做，但即使民生汐止線馬上開工，也需要10年時間，足夠讓北北基進行整合討論，為何柯硬要牽拖基隆捷運。

柯則無奈表示，「議員，你知道基捷路線全部改掉了」，但他認為路線不是不能改，但基隆到八堵那段還是沒人講實話，輕軌變捷運跳票一事也沒人負責，他認為這不行，也強調他任內會以環狀線為優先，但目前預算已高達2300億，因此汐止民生線難以成為優先事項。

王世堅接著批評，柯和歷任市長比捷運成績很糟糕，北市16條捷運線內，陳水扁交3條，包括淡水木柵到中和，馬英九也交4條，包括新店板橋南港及板橋延伸段，郝龍斌則有新莊蘆洲南港東延等，但柯手上交出來的捷運線是零，信義線東延段及萬大線一期都在施工中，環狀線也還在延宕中。

王世堅直言，隨著時間不斷拖延，物料、物資及工資都大幅上漲，如今信義線東延段1公里就要52.44億，成本是木柵線的3倍，他認同興建捷運能讓市民生活更加方便，還有減低車禍、提高生活品質的好處，當初一直說要整併，裁掉許多人，結果延誤的是重大捷運線路，這代價值得嗎？

柯回應，全台捷運整併計畫應是國家處理，他有和前行政院長林全說過，但中央都不敢做。他還加碼爆料政委張景森和前交通部長賀陳旦有就此事辯論過，張主張合併，但賀不肯，拖一拖就沒人要做。

捷運局長張澤雄則解釋，柯任內有環狀線第一階段通車，南北環段爭取中央核定，東環段也形成了。但柯文哲坦言，環狀線追加預算後都快沒錢，6個土建標至今都還沒標出去，只能將錢和心力放在環狀線上。

王世堅質疑，柯早知工程集中發包會有排擠效應，早知如此何必耽擱，柯則順勢說，因此環狀線不能和民生汐止線一起做，否則會有工程量能問題，但王打臉，過去歷屆市長任內也是好幾條線一起施作發包，他痛批柯將民生汐止線講得煞有其事，給地方希望卻又扼殺，明明預算都有了，中央也同意補助，他認為柯要盡快改口，別讓市民苦等。