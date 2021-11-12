大陸外交部發言人汪文斌今天（12日）主持例行記者會。有記者提問，11日，美國總統國家安全顧問蘇利文在講話當中表示，美國將在經濟和技術等多個方面同中國進行有力競爭，並且捍衛自身的價值觀，但是美方也認識到在可以預見的未來，中國將成為國際體系當中的一個要素，美中競爭沒有理由變成衝突，或者是對抗，請問中方對此有何評論？

汪文斌表示，國際關係當中存在一定的競爭，但應該是在遵守國際關係基本准則基礎上的良性競爭。我們反對把自家規則當國際規則、強迫別國遵守的不公平競爭，反對以競爭為名損害別國主權、干涉他國內政的不正當競爭，反對打著競爭旗號限制別國發展，剝奪他國正當權益的不道德競爭。

汪文斌說，中美既有分歧，也存在廣泛共同利益，以競爭定義中美關係，既不符合兩國關係的實際，也同美國對華政策自相矛盾。美方應該正確看待中美關係互利共贏的本質，採取理性務實的對華政策，同中方一道加強對華溝通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共處、合作共贏之路。