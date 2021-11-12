邵雨薇、夏騰宏擔綱專輯概念影片《那些你和我的愛情故事》男女主角。（相信音樂提供）

丁噹推出全新翻唱專輯《當我們再一起》，回顧過去那些對她具有一定份量感的歌曲，為生動刻畫愛情裡的各種樣貌，並藉由經典歌曲的魅力帶領大家回味當時的自己，特別邀請邵雨薇、夏騰宏擔綱專輯概念影片《那些你和我的愛情故事》的男女主角，集結專輯裡〈愛如潮水〉、〈太傻〉、〈約定〉、〈輸了你贏了世界又如何〉、〈心太軟〉、〈一個人的我依然會微笑〉6首華語金曲，從甜蜜、爭吵、失落到釋然往前進，每一段過程都有一首主題歌。

邵雨薇、夏騰宏4年前曾在偶像劇中合作，邵雨薇說：「在那部電視劇裡夏騰宏彈吉他跟我告白，我被他認真的模樣感動到，今天再合作音樂愛情故事，很像我從高中跟他交往到現在，最後分手。」在音樂愛情電影中，邵雨薇深情吟唱一段丁噹經典歌曲〈我愛他〉，心碎到邊落淚邊唱著歌，為這部音樂愛情電影增添動人色彩。

為了感謝邵雨薇傾力相挺，丁噹現場連線視訊表達感謝，更特別請工作人員送上「心太軟」甜品慰勞她，心疼地說：「希望雨薇能把剛剛把哭的能量都補回來。」除了送上甜品，近來鑽研塔羅牌的丁噹，還隔空為她占卜工作運勢，最後驚喜清唱邵雨薇的〈星月〉，讓邵雨薇聽得如痴如醉，直呼：「丁噹唱得太好聽了，這樣我以後怎麼敢唱。」《當我們再一起》專輯概念影片完整版今晚（12日）9點在相信音樂頻道首播。