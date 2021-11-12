基隆捷運議題持續延燒，基隆市長林右昌12日於質詢時以水果妙喻，指基隆輕軌變基隆捷運，加上台北、新北需求，「小玉西瓜變大西瓜，外加2蘋果、1串香蕉」，竟在吵說怎不用原本要買小玉西瓜的錢來買，有道理嗎？

基隆市議員宋瑋莉在總質詢時指出，目前基隆捷運規畫還沒有個影子，交通部就說八堵到基隆站要二擇一，要廢台鐵基隆站，要求林右昌交代清楚八堵到基隆到底要如何進行。

林右昌說，八堵到基隆目前有很多方案，但其中地下化要花的錢太多，恐怕不是中央部會能夠負擔、支持，各種方案評估，他的態度很簡單，把它攤在陽光下，把利弊得失、所需經費、路線提出來，讓大家做比較，最後讓基隆人來做決定。

林右昌接著說，這一陣子他和台北市長柯文哲之間的意見，他打一個比方，若本來基隆輕軌捷運，等於買一顆小玉西瓜，後來因為系統提升為中運量，從買小玉西瓜變成大西瓜。

林右昌指出，旁邊的台北「大哥」說要買2顆蘋果，把2顆蘋果放到籃子裡，另外「二哥」新北他想要買香蕉，把一香蕉放到籃子，叫基隆埋單？結果說怎麼這麼貴？

「2顆外國進口的蘋果是最貴的」林右昌說，等於是台北市要的2個地下化車站要「100元」，也又是增加100億元，民生汐止線又放了1串香蕉進來。

林右昌說，「等於買了1顆大西瓜，又2顆進口蘋果，外加1串香蕉」，然後現在在吵說「你怎麼不用原本要買小玉西瓜的錢來買，這有道理嗎？」

林右昌直言，把他們要的東西放在籃子裡，「叫我們去埋單，還罵我們買得貴」，這是完全沒又道理。

林右昌不滿表示，柯文哲不要把這幾件事情混再一起，柯抹黑、扭曲視聽，好像425億是基隆段的要求，事實上是因為台北要求，把這些全部灌在基隆，帳都算在基隆身上，他不說清楚怎麼可以？