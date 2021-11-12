百桂食品廠今天員工均如常上下班，只是大門深鎖，並張貼公告只門市暫停營業，警衛也低調不願面對媒體受訪。（謝瓊雲攝）

警方為防止有不理性群眾前往食品廠滋事，派出兩部警車設崗，並加強巡邏密度。（謝瓊雲攝）

瑪莎惡少混幫派、搞簽賭還兼放高利貸，無惡不作，僅因小小行車糾紛就打爆男大生的頭，案件延燒也牽連老家父親經營食品廠，百桂食品廠關上大門貼出門市今日暫停營業，卻傳出公司即將關閉停業的消息，讓員工人心惶惶，身為負責人的張父一整天手機關機，下午正式出面駁斥，強調從未說過這種話。

在地經營20年的百桂食品廠，以販售堅果、米菓、豆仁和果乾等產品為主，張姓董座當年跟妻子從北部南下創業開設食品公司，先後落腳彰化二林、溪湖等地。

不料事業的成功，卻犧牲家庭，張朝棟十多年前和妻子離異，獨力帶著長子留在溪湖打拚事業，前妻則帶著小兒子張敦量至台中市生活；如今小兒子誤入歧途，他已經數夜不能闔眼，友人私下表達關心，也總聽到他語帶哽咽。

友人私下表示，張董個性殷實堅強、拚事業很認真，但一想到兒子鬧出這麼大的事情，難免自責犧牲了家庭未盡到做父親的責任，這兩天張男父母淚都快流乾，大家也只能安慰，孩子大了管不動，做錯事情就要自己負責，面對司法偵辦審判，該關就去關。

由於擔心會有不理性群眾、網友上門鬧事，百桂公司門市一早就緊急公告暫停營業，員工一早就低調進入廠區內上班，連警衛也不敢與上門媒體多談，而警方為防止有人滋事，幾乎每小時都出動員警開警車到公司外加強巡邏，並在附近不遠處路邊設崗維安。

由於有媒體爆料百桂恐無限期暫停營業，不少員工看到新聞憂心忡忡，擔心是否年底即將失業？對此張父本人下午親自出面否認，澄清從未說過被逼死、心中無奈想乾脆關閉公司等話。

友人也私下抱不平說，確實沒把兒子教好是他為人父親的失敗，但經營事業當老闆還算是可以的，平時熱心公益，這次公開向社會大眾致歉時也再三保證會對受傷的宋姓男大生負起責任，這名友人反問，把公司關了是要拿什麼賠人家宋媽媽？