台南市湯德章紀念公園內的國父銅像，7年前被獨派人士拉倒後，原訂今年國父誕辰紀念日要在台南公園內重現，但因民進黨反對，市府改口需先取得社會共識才會重豎。市議會國民黨團不滿市府出爾反爾，12日質詢時向市府宣戰，揚言如果不盡快讓國父銅像重見天日，將號召民眾抗議。

今天是國父誕辰紀念日，國民黨多位議員利用市政總質詢自由發言時間，針對國父銅像重新豎立問題，要求市長黃偉哲不要被意識形態綁架，不要造成社會對立，不要逼著他們去湯德章公園抗議；為了社會的道義、正義及公義，請尊重文資委員會的決議，讓國父銅像重回台南公園供民眾緬懷。

蔡育輝等人先請黃偉哲及市府一級官員看看國父肖像、國旗，並播放國父紀念歌後，蔡育輝指出，國父孫中山先生創建中華民國，他的銅像2014年被台獨人士蔡丁貴暴力拉扯下來後，就橫躺深鎖在柳營科工區櫥櫃，至今仍無法重見天日。他希望黃偉哲不要因為民進黨及台獨人士的反對，即說沒取得共識前暫緩豎立；希望黃尊重文資審議會的決議，不要造成社會對立，並盡快向蔡丁貴求償23萬8000元破壞銅像的賠償金。

許至椿也說，為豎立國父銅像，文資審議會經過多方勘查評估，才在今年3月做出重回台南公園的決議；專家學者既已拍板定案，市府卻說沒取得社會共識前要暫時擱置，市府應該要有擔當及誠信，否則非常不尊重委員們的專業，也違背社會道義、正義和公義，希望不要再挑起爭議和對立。

文化局長葉澤山答詢表示，雖然文資審議會有決議，但並沒有強制要放。許至椿聞言生氣地說，那天發公文通知議員出席文資審議會，文資委員們做出決議時，會議也沒有爭執，如今文化局卻推翻決議，既然如此當天葉澤山主持會議時，為何不附帶決議？

蔡育輝更怒批，葉澤山居然說決議不一定要執行，請葉澤山為自己說的話負責，國民黨團也決議將對葉宣戰。

不過，民進黨議員蔡旺詮則反對將政治性銅像豎立在台南公園，並認為應該另行評估其他更適合的地方放置銅像，不要再把政治帶入公園，還給公園一個寧靜空間。

黃偉哲強調，身為市長就是要尋求最大共識，不要讓銅像重新豎立後又被拉掉，然後再豎立、拉倒，所以才會希望尚未取得社會共識之前，暫緩重新豎立銅像。

會後，文化局指出，文資審議會依其法定職權，僅就銅像「可否」而非「應該」放置文化景觀內作決議，僅就銅像置入文化景觀是否得宜進行專業建議，並不參與設置決策。