汽車及雲端網通產品出貨持續成長，乙盛-KY(5243)明年營運看好，乙盛-KY董事長蔡嘉祥表示，明年汽車及雲端網通兩大業務會成長，且公司已順利切入低軌道供應鏈，明年營收及獲利都會比今年好。

乙盛-KY今天下午應券商邀請舉行法說會，乙盛-KY今年營運受到馬來西亞等東南亞疫情自第2季末爆發、運輸及原物料價格飆漲影響不小，今年第3季合併毛利率下滑至11.54%，季減4.7個百分點，單季稅後盈餘為1.17億元，季增7%，單季每股盈餘為0.7元；累計前3季合併營收為87.4億元，年成長28.79%，營業毛利為12.85億元，年增7.64%，合併毛利率為14.7%，年減2.89個百分點，稅後盈餘為3.63億元，年成長6.5%，每股盈餘為2.16元。

乙盛-KY財務長林猷清表示，今年毛利率不如預期，主要是因第2季到第3季原物料價格上漲，且今年消費性產品成長較多，高毛利產品未即時拉起來所致，目前公司正積極與客戶進行價格調漲，客戶反應回饋多正向，如果能即時將原物料價格上漲反應給客戶，降低原物料影響，未來毛利率可以樂觀看待。

展望明年，林猷清表示，公司積極跨入車用、雲端網通等成長性產業，根據勤業眾信認為，電動車預計在未來10年中會有29%年複合增長率(CAGR)，從2020年250萬輛成長到2025年的1120萬輛，直至2030年達到3110萬輛，其中電動汽車將佔有32%的新車銷售，目前公司供應Tesla全系列車種，且公司從零件進階總成件，加上擴產效益逐步呈現，預期明年車用產品將持續成長。

在伺服器部分，網通雲端產業為成熟產業，疫情推動雲端運算(影音串流平台、社群平台)與遠距上班(視訊軟體)需求，且新興應用場景湧現使伺服器產品線更加多元化，微型資料中心、智算中心等概念普及，加上5G運用、邊緣運算與AI伺服器，預估2022年全球伺服器出貨量預估年成長率6.4%，公司因具有全球佈局優勢，今年有新增客戶，預期明年會有較大的貢獻，未來也將持續爭取新客戶。

在消費性產品方面，林猷清表示，公司策略是持續進行產品結構調整，且消費性產品進入次世代產品前庫存調整，預期明年消費性產品會下降。

為因應客戶需求，乙盛-KY持續進行擴產，其中墨西哥原廠區2020年擴充部分已經完成並開始啟用，2021年資本支出約1020萬美元將再增建34000平方米，預計2023年第1季投產；另一個位於墨西哥中北部新廠區2022年資本支出約1500萬美元，預計2022年第4季到2023年第1季投產，規劃將生產汽車及消費性產品。

在馬來西亞廠及越南廠部分，馬來西亞二廠資本支出600萬美元，擴建後廠房面積增加8454平方米，預計2022年6月完工投產；越南廠2021年已經完工並於2021年第3季開始量產，兩個廠區均是以生產消費性產品及網雲產品為主。