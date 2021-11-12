新加坡航空12日表示，目前約有79%左右的機隊，以及絕大多數機師與組員都在線上服務。即使突然有大量國際乘客回流搭乘飛機時，自己也可從容提供足夠的軟硬體服務。

新航指出，目前有92%飛行員以及86%組員都重回第一線工作。不過，現在的航空業務量僅是疫前的37%而已，預計在12月時能達到43%，看到有這樣子的成長覺得相當欣慰。

11日，新航表示，由於努力樽節成本、來自貨運的創新高營收，以及乘客人數有在增加，故第2季虧損縮小，表示市場情況正改善中。

新加坡最近與英國、美國、德國、澳洲與韓國等十幾個國家，對新冠病毒都簽有較寬鬆的隔離協議。但新航指出，目前中國還不太可能開放，但不會錯過任何生意上門的機會。

29日起，邊境相連的馬來西亞將被放進旅遊名單中，因此，新加坡與吉隆坡之間日後將會有更多航班。同時，這條也是疫前全球最繁忙的國際航線之一。

由於星國政府限制每日到訪接種過疫苗的旅客人數，故乘客數量可預期將只占疫前的個位數而已。但聊勝於無，不僅對新航，對整個亞太地區航空業者來說，各國旅遊陸續鬆綁就是好事一樁。