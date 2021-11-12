苗栗縣后庄國小新建校舍完工，由於文化部規定所有公共建築都須預留相當比例經費用於建置公共藝術裝置，后庄國小以「花漾．禮讚」為主題，打造藍花楹的壁面試辦浮雕作品，並於12日54周年校慶運動時舉行揭牌，苗栗縣長徐耀昌在揭牌儀式上，在融燒玻璃的花瓣上簽名，將鑲嵌進浮雕作品，象徵學校歷史的延續，期待公共藝術作品為校園公共藝術展現新面貌。

后庄國小這項公共藝術作品，從規劃、徵選、作品製作，歷時1年多完成，邀請多位藝術家擔任推動小組委員，包括清華大學教授黃銘祝、東海大學教授邱泰洋、勤益大學教授王懷亮，以及建築師陳賢秋，經推動小組甄選、複評後，交由藝術公司打造屬於后庄國小的公共藝術作品。

苗栗縣頭份市后庄國小新建校舍公共藝術裝置，12日縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦等舉行揭牌。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

后庄國小校長劉敏珍說明，后庄國小校訂課中，主要以光影課程及藍花楹生態課程為主軸，藝術作品聚焦學校特色，透過剪紙式的手法、帶狀浪彎折設計，展現藍花楹的紫霧夢幻、落英繽紛的動人樣態，並且用融燒玻璃呈現藍花楹花瓣的紫色，中和不鏽鋼素材的生冷顏色，在陽光照射下，不鏽鋼的彎折、鏤空，都會在牆面、地板、天花板產生千變萬化的光影變化。

12日上午，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人為「花漾．禮讚」藝術作品揭牌，藝術品上的53片紫色花瓣，正象徵學校53周年校慶，徐耀昌並在玻璃花瓣上簽名後，將設置於藝術作品中，象徵今年學校邁入新的里程碑，期許這件公共藝術作品不但增添新建校舍的風采，也實現課程美學、工程美學及空間美學三合一的理念。