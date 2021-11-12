馬紹爾群島編織工藝特展，12日起在台中市纖維工藝博物館開展，台中市副市長令狐榮達（右1）與馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊（右2），參觀椰葉、林投果葉編織成的頭飾。（黃國峰攝）

深受美國總統夫人賈桂琳·甘迺迪的喜愛而著名的Kili Bag，展現馬紹爾群島編織工藝之美。（黃國峰攝）

馬紹爾群島編織工藝特展，12日起在台中市纖維工藝博物館開展，有展現中華民國與馬紹爾群島共和國兩國友好的，兩國國旗編織作品。（黃國峰攝）

馬紹爾群島編織工藝特展，12日起在台中市纖維工藝博物館開展，由馬紹爾群島共和國交換學生表演傳統歌舞拉開序幕。（黃國峰攝）

焦風椰雨碧海藍天，馬紹爾群島編織工藝特展，12日起在台中市纖維工藝博物館開展，展出馬紹爾群島共和國最具代表性的50件傳統編織工藝品，其中有40件來自台中市副市長令狐榮達與馬紹爾群島共和國大使館捐贈的珍貴館藏。

「蕉風椰雨，藍天碧海–馬紹爾群島編織工藝特展」12日起至12月12日在台中市纖維工藝博物館展出，由馬紹爾群島共和國交換學生表演傳統歌舞拉開序幕。

曾任馬紹爾群島共和國大使的令狐榮達表示，馬紹爾群島位於南太平洋，在文化上與台灣原住民同屬南島語系，島上婦女使用椰葉、林投果葉等植物或貝殼編織各式工藝品，特別的是馬紹爾群島有24個環礁、島礁構成，每個環礁編織特色也不同，他自己當大使時也收藏了不少當地文物作品，也把它捐出來，在展覽中展出，期盼透過展覽讓更多人了解馬紹爾文化，請大家踴躍觀展。

馬紹爾群島共和國大使艾芮瓊表示，編織是馬紹爾的傳統文化，相關知識一代接一代傳承下來，許多日常用品都是透過編織而成，也是馬紹爾很自豪的文化，很榮幸馬紹爾編織工藝品能在纖維工藝博物館展出。

文化局指出，這次展覽規劃台灣與南島、馬紹爾與台灣、工藝與材料及未來的期許等主題，而眾多工藝作品中，一款名為Kili Bag的編織手提包，更因為美國總統夫人賈桂琳·甘迺迪的喜愛而著名。展期自即日起至12月12日止，歡迎民眾把握機會認識馬紹爾群島共和國的傳統工藝之美。