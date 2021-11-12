新北市淡水警分局今（12日）舉辦110年下半年度警察志工在職教育訓練併頒授「內政業務志願服務獎勵」及「新北市志願服務獎勵」表揚績優警察志工。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局今（12日）舉辦110年下半年度警察志工在職教育訓練併頒授「內政業務志願服務獎勵」及「新北市志願服務獎勵」表揚績優警察志工。

藉由在職教育訓練志工伙伴齊聚一堂，新北市警察局局長黃宗仁親臨現場，表揚了109及110年度「內政業務志願服務獎勵」與109年「新北市志願服務獎勵」，本次榮獲109及110年年度內政業務志願服務獎勵有10位，其中4位金質獎，服務時數達2500小時以上、2位銀質獎，服務時數達2000小時以上，4位銅質獎，服務時數達1500小時以上，可分別獲頒金質及銀質與銅質徽章與證書的榮耀，實屬難能可貴。

而新北市志願服務獎項獲頒銅心獎有11位，服務年資滿2年、時數累計達600小時以上，恭喜以上21名績優志工獲獎。

黃宗仁表示，警友、民防、義警、志工、守望相助等五力，是維持社會治安不可獲得力量，志工是警察與民眾間最好的橋樑與潤滑劑，特別感謝中隊長何月霜，帶領志工伙伴們協助淡水分局治安及犯罪預防反詐騙宣導，期勉志工中隊長帶領之下，能帶動志工團隊士氣，協助淡水分局員警推動社會治安維護與服務工作而努力，創造輝煌的工作成果。

也感謝志工伙伴們一年來對淡水警分局的協助，希望能持續展現志工服務精神，創造服務就是淡水警分局志工的品牌，另在此恭喜獲獎的績優志工夥伴，感謝她們長期投入分局志願服務，展現志工無私奉獻，助人最樂精神，是淡水分局志工的最佳表率。