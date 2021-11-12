在台中市教育局長楊振昇見證下，本屆主辦學校沙鹿高工校長黃尚煜交棒給下屆主辦。（沙鹿高工提供／陳淑娥台中傳真）

台中市行義蘭姐童軍專科考驗暨聯團露營12日在沙鹿高工開幕，共有9所高中職學校參加，以「行蘭沙轆采風趣、傲氣雄鷹童軍行」為主題，除了童軍專科考驗、童軍技能挑戰外，並結合海線區域在地文化特色，參訪清泉崗空軍基地、探索台中港及體驗攀岩活動、無人機操作等，3天活動相當精采。

沙鹿高工校長黃尚煜表示，這次共有146位童軍及70位工作人員參與聯團露營，以自然、服務、文創、體能規劃設計活動，結合海線地區特有環境特色，以亮麗色彩象徵童軍運動蓬勃朝氣、互助合作基本價值，進而探尋精神層次生命意義，期許學子經過3天營隊淬鍊，培養出具備「價值探索、經驗統整與實踐創新」素養能力。

活動以「行蘭沙轆采風趣、傲氣雄鷹童軍行」為主題，結合海線區域在地文化特色，包含參訪清泉崗空軍基地與台中港探索輕旅行，以及到弘光科大體驗攀岩活動、無人機操作等精彩活動，除了讓參與成員們藉由戶外活動增進人際交流，促進青少年身心健全發展外，也提供台中市各童軍團直接交流觀摩的機會，透過生活體驗，提台中市童軍蓬勃發展。

教育局長楊振昇指出，現今社會不斷的轉變，已顛覆許多傳統思維，單一領域能力已不足應對未來世界，跨領域學習與融合更顯得重要。以多元整合能力、互助合作學習為主軸，讓學生更能適應未來社會所需。

沙鹿高工表示，童軍教育一向以學校教育為經，各類型戶外活動為緯，交織出扎實的學習網絡，希望藉由童軍全能晉級考驗營，學員間互相切磋、互助合作，強化榮譽心，培養童軍「自發、互助、合作」之學習精神。

開幕活動包括教育局長楊振昇、前立委顏寬恒、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任議員服務處李晏伶特助，以及沙鹿高工家長會會長陳奕州、校友會廖學興理事長、文教基金會榮譽董事長丁榮助及家長會榮譽會長王世雄等均共襄盛舉，熱情祝福第36屆行義蘭姐童軍專科考驗暨聯團露營活動一切順利。