台中市免費公車今年改採「市民限定」限縮市庫支出，民進黨市議員12日質詢指出，預估節省經費3億元應回饋市民，建議市民限定交通卡搭乘公車、iBike後1小時內轉乘捷運，明年起每趟優惠5元，提高大眾運輸使用率。交通局長葉昭甫表示，一是爭取交通部補助的「交通行動服務」先期規畫，再經地方籌預算，整合台中各項公共運具的乘車服務，推出優惠套票方案，吸引使用私人運具的民眾改使用大眾運輸工具，提升公共運輸使用率。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中、黃守達表示，升格以來在台中坐公車幾乎不用錢，從刷卡8公里到10公里到雙十公車，預算從第一年8億，逐年提高到去年的高峰超過31億元，這十年半經費約257億元。

張玉嬿說，她在2019年質詢要求改採「市民限定」，以節省市庫開支，2021年免費公車改採「市民限定」，粗估今年節省3億元，應該把限縮經費的效益回饋給市民，用來推廣其他公共運輸工具，建議使用市民限定交通卡搭乘公車、iBike後1小時內轉乘捷運，明年起每趟優惠5元，提高大眾運輸使用率。

黃守達認為，轉乘優惠的實施，將能有效提升公共運具的使用率。未來不僅公車、iBike轉乘捷運的優惠，交通局也必須要去通盤檢討與研擬各項台中市大眾運輸工具的雙向轉乘優惠，提高民眾搭乘使用的意願，讓移動變得更便利，台中更宜居。

謝志忠、王立任、張耀中也表示，這是市府和市民雙贏的政策，鼓勵市民多搭乘公共運輸，提高捷運的載量趕快回升，希望有更多的市民搭乘公車、iBike去轉乘捷運，擴大轉乘及便捷的政策效益，也是未來推行綠運輸的不二法門。

台中雙十公車免費政策今年改採「市民限定」，針對議員建議把省下的經費效益回饋給市民，用來推廣其他公共運輸工具，推廣iBike轉乘捷運優惠等，葉昭甫指出，雙十公車市民限定自今年元旦起實施，市民只要持綁定的交通卡刷卡搭乘公車，即享有雙十公車優惠。

另外非市民持電子票證刷卡乘車，不論是否轉乘都享有5元優惠；今年因受疫情影響，市區公車運量大幅減少，影響客運業者營收及虧損補貼金額，故經交通局綜合考量後，追減免費公車預算3億元。

葉昭甫強調，台中市公共運輸發展已漸趨健全成熟，為提供更便利的公共運輸服務，台中目前也正推動「交通行動服務」先期規劃，透過整合台中各項公共運具的乘車服務，並推出相關優惠套票方案，吸引使用私人運具的民眾改使用大眾運輸工具，持續提升公共運輸使用率。