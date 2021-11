印尼的電音雙人組 Bottlesmoker 。(新視紀整合行銷提供)

第12屆金音創作獎暨亞洲音樂大賞邀請泰國、印尼、菲律賓、日本、韓國、新加坡、馬來西亞等亞洲7國12團優秀音樂人以Live Session影片方式參與演出,上週在台灣4個城市以WATCH PARTY形式播出,11月12日將在金音創作獎官方YouTube線上首播。而阿強「GIMA乾一杯」、阿彌陀佛姐「高手在人間」、「歸鄉」、「聲vs光」等短影片,典禮後也在網路上獲得不錯回響。

國際知名媒體 Pitchfork 8.0 高分的唯一亞洲音樂人 Parannoul,是本次的大驚喜。韓國的神秘獨立音樂人 Parannoul 從不現身也沒人知道真實身份,但卻獲得國際注目與高分評價,此次參與台灣亞洲音樂大賞,可以說是全球首次曝光。而日本岩手縣花卷市的五人編制雙主唱搖滾樂團 Cody‧Lee (李) ,將 indie pop與東方視覺元素融合迅速衝破百萬點閱率的日本超新星。

新加坡精選四組各具不同風味的音樂組合,包括創造出夢幻般音景與傳染性旋律的 Cosmic Child,被評為「新加坡最令人期待的新興獨立搖滾樂團」M1LDL1FE,神秘苦瓜裝的 Boom bap 嘻哈歌手 BGourd,用樂團編制與爽快的饒舌帶來精彩演出。溫柔詩人 lewloh,以 LGBTQ+ 族群視角寫下自我與社會認同間的矛盾,討論愛、創傷、遺棄、治癒與希望,本次 lewloh 特別準備可以帶台灣觀眾走遊新加坡的移動方式,非常特別值得關注。

Like Animals 與 Lustbass 皆為菲律賓馬尼拉電子音樂製作人兼 DJ,長期幫菲律賓知名音樂人製作歌曲並合作演出,被視為是菲律賓 OPM (Original Pilipino Music)新浪潮的先驅佼佼者。而來自印尼的電音雙人組 Bottlesmoker ,以印尼原生旋律與律動為主題,並以電子音樂形式重新演繹傳統,本次為台灣製作「Music For Your Plants」計畫特別版,歡迎觀眾帶著植物一起聽音樂。

被稱為泰國少女殺手的 H3F,在復古老靈魂中結合新世代創意,韓國天團 BTS 曾在韓國最大音源平台 Melon 將 H3F 的歌曲〈How Can I〉放到最愛歌單中並推薦給韓國歌迷。馬來西亞檳城的 Buddha Beat 雙人實驗組合,以竹笛、電吉他、印度傳統樂器與卡林巴琴加上電子樂器演奏,創造迷離又迷人的音樂世界。還有絕不能錯過泰國 reggae/dub 樂團第二世代中的佼佼者 Srirajah Rockers,他們在泰國嬉皮文化中有巨大的影響力,創造出泰國才有的雷鬼音樂,尊重人權與自由,直白、真誠、溫柔,隱藏著戰鬥意識又具有詩意的歌曲,持續用音樂傳達和平與愛的信念。