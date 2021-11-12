民進黨籍台北花卉產銷公司副董事長呂瀅瀅，日前已請辭獲准，11月轉任內政部長徐國勇辦公室的機要秘書，面對北市府又有綠底官員流失，柯文哲12日受訪時強調，自己有開口慰留呂瀅瀅，不覺得有「綠色連線」出走潮，至於是否因人士任用「太藍」所致，他則呵呵2聲沒回應。

據悉，柯市府內部有綠營背景的官員和幕僚，有組成「綠色連線」，呂瀅瀅就屬成員之一，她在柯任內打拚7年餘，期間努力組織基層，8月卻傳出她不滿柯對重大議題沒中心思想，且人事任用還越來越「藍」，因而向柯文哲當面請辭，但直到疫情趨緩才獲准。

台北市長柯文哲今赴議會答詢。（摘自北市議會議場轉播）

柯文哲今赴議會答詢，休息時媒體詢問此事，他表示自己有慰留呂瀅瀅，呂事前也有他報告。媒體再追問，呂請辭是否代表綠色連線有出走潮，他則說「不會阿，這有什麼」，至於呂是否因人士任用「太藍」而走，柯則呵呵2聲沒說什麼。

接著又有議員在質詢時問及此事，但柯文哲僅表示，他沒有對不起呂瀅瀅，也不會干涉花卉公司運作，讓經理人盡專業角色，不曉得發生什麼事，只知道因為工作做了6、7年太久想換位子。