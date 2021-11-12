韓國知名直銷產品「艾多美蜂蜜飲」在香港傳出民眾服用後出現肝損傷案例，該產品亦有在台販售。食藥署11月3日起已要求下架、停售。經取樣檢驗17件產品，均檢出「甲氧沙林」，今呼籲民眾停止食用。該產品2019年至今共進口97批、1300公噸，扣除20公噸庫存，3年內共售出逾1000公噸。民眾若感覺身體不適，務必前往就醫。

「艾多美蜂蜜飲」在台灣僅在網路販售，日前經香港政府單位檢出含有「甲氧沙林」成分，食藥署當日即請輸入該產品的業者，依《食安法》第7條規定，暫時停止販售，並取樣檢驗17件產品，結果均檢出「甲氧沙林」成分。

食品組副組長鄭維智表示，「甲氧沙林」為西藥成分，亦天然存在於繖形科、芸香科的部分植物中，在國內並未訂定食品殘留標準。研究顯示，「甲氧沙林」若過量食用，可能引起肝臟損傷等不良反應，對民眾身體健康具有風險。

鄭維智表示，根據統計，2019年至今，台灣共進口97批、1300公噸「艾多美蜂蜜飲」。若扣除目前庫存的20公噸，3年內計有逾1000公噸已售出，每瓶產品約20cc。目前食藥署並未接獲「艾多美蜂蜜飲」相關的肝損傷案例通報，亦在了解「甲氧沙林」是否對身體有害，未來不排除停止進口。

食藥署呼籲民眾暫停食用「艾多美蜂蜜飲」，如有商品退貨等需求，可逕洽原購買業者或網路平台。若察覺身體不適，務必前往就醫。另也提醒業者落實自主管理，確認各項食品原料符合「可供食品使用原料彙整一覽表」載列內容的原料，以確保國人食用安全。