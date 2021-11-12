普台高中一年級學生賴韋喬、林庭瑄、李天晴、張德展、劉人憲及柯昀汝等6人，參加「2021年第12屆全國高中職學生日語配音比賽」，在非主修日語組的比賽中為「花田少年史」片段配音，初試啼聲即以流利的日文及豐沛的聲情表現旗開得勝，全國高中職團體組冠軍、最佳人氣團體獎及個人獎前三名，表現亮眼！

6位同學從今年4月起開始培訓，不到一個月就因疫情停課轉為線上培訓，訓練過程異常艱辛，除了必須克服吃螺絲及聲音不穩，努力跟上正常語速外，最具挑戰的莫過於聲音表情與角色的契合度，為了能詮釋出超齡角色的心境，百分之百貼近人物的語氣，老師細心引導、雕琢每個人的發聲、發音、咬字及情感表達，同學更是反覆回放影片，盯著角色人物自行揣摩、練習不下百次，開學後利用課餘時間進行團體集訓、剪輯片段及自製音效道具，種種努力，最終獲得5位專業評審的青睞與現場觀眾的喜愛，拿下團體組冠軍及最佳人氣團體獎。

包辦個人獎項「優秀配音員獎」前三名的韋喬、德展和人憲，分別為「花田一路」、「洋平」及「事務員」配音，出色的表現皆歸功於從小奠基的語言基礎。韋喬、庭瑄、天晴、德展、人憲和昀汝皆是普台國中小直升生，韋喬於國中已通過日語國家級N4檢定，她表示看過學長姐的日語配音比賽影片後心生嚮往，於是開始認真學習日文，立志也要像他們一樣優秀，不過個性害羞的韋喬表示「大笑」是她的罩門，但是透過老師一步步引導和自我突破，成功做到的那一刻非常有成就感!德展則說起初跟「洋平」有距離感，很難掌握語速跟情感，常常吃螺絲，為了不拖大家後腿，卯起來認真練習，能得到第二名既開心又驚喜。古靈精怪的人憲憑藉維妙維肖地模仿資深事務員的聲情韻味拿下第三，平日除了學習日語外，還喜歡吹奏長笛，認為腹式呼吸對配音很有助益；人憲開心地說，當初參加比賽是為了給擔任配音員的大嫂一個驚喜，終於透過不懈的努力證明了自己的實力。庭瑄、天晴和昀汝3人皆因對動漫的著迷而點燃學習日語及配音的興趣，一人飾兩角的庭瑄已考過N3檢定，繼續朝著N2邁進；天晴則希望自己能帶爸爸媽媽去日本自由行；昀汝未來以從事日本藝術工作為目標，會繼續精進日語能力。

指導老師蘇珮禎及陳玉姿紛紛表示，6位同學對日文學習皆有濃厚興趣及學習動機，良好的學習態度和虛心接受指導是致勝關鍵。外語中心副主任劉慧吟表示，外語教學是普台落實「教學成果、走向國際」的重點特色之一，除了英語，每位學生從國小起開展日、法、西語的興趣探索；國高中則側重學生外語實力扎根，從貼近生活的日常語言，到探索異國文化；從辦理各項語言檢定，到國際交流活動，藉由豐富多元的外語活動及競賽，落實外語應用能力，提昇學生視野及國際觀。多年來，國、高中通過國家級檢定的人數突破千人，其中許多學生的檢定成績已達該語系大學畢業門檻，扎實的外語學習打造國際移動力，成為未來不可取代的優勢能力。