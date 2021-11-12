國喬(1312)第三季毛利率、獲利呈現季減少，市場認為，儘管油價持續高漲，但ABS及SM供需明顯轉鬆，利差收斂趨勢已現，故法人預估，國喬第四季獲利恐面臨收斂。

國喬第三季每股獲利1.60元，季少減12%、年增加3%，優於法人圈、市場預期，主要原因包括有第三季產品報價仍高檔震盪，且業外大陸最大ABS廠鎮江奇美貢獻獲利仍高，不過，由於供需逐漸回歸常態，SM、ABSPS報價於第三季分別季減2%、7%、4%，使得國喬第三季毛利率季減3.8個百分點、至18.8%。

儘管下半年油價仍處強勢，但SM利差仍有壓力，處於損平邊緣，主要壓力來自於SM主要原料苯/乙烯受到油價上漲，季初至今上漲3%、6%，壓縮SM利差；再者，美國供給逐漸恢復正常，吃緊態勢緩解，SM報價已自第二季高點下跌8%；此外，ABS、PS近期因大陸限電因素，儘管供給下降，終端需求亦出現雜音，呈現供需雙弱格局，恐進一步影響國喬第四季獲利。

展望後續，法人認為，下游ABS、PS需求因大陸疫情升溫出現鬆動，且2021~2022年SM將開出大量產能約1000萬噸，佔大陸目前產能比重83%，預期SM報價/利差將受到壓力。此外，大陸2021年新增ABS產能約80萬噸(包含轉投資漳州奇美開出45萬噸)，預期影響有限，但2022年起將有170萬噸產能陸續開出，使大陸產能增加37%，ABS供需於2022年由吃緊轉為寬鬆，預期2022年ABS利差將年減18%，獲利因而遭到壓縮。

國喬今無懼市場對於第四季有雜音，股價開高走高，大漲7.45%、收在29.55元，為塑化個股中漲幅最大的。