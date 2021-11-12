近年來藍天(2362)集團致力於資產活化，10月份藍天公告處分三重藍天大樓，出售價格41億元，累計近三年集團活化資產達178億元。目前集團仍握有38棟資產，並積極進行資產活化及優化，處分流入之資金除減息降債外，更能集中資源投入核心事業經營，以及專注興建象徵台灣新國門地標的台北雙子星大樓，打造全球頂尖「有感覺、會思考、能對話」的智慧綠建築，藉以提高集團投資綜效。
藍天(2362)10月公告出售新北市三重的「藍天大樓」，包括土地約1390.60坪、建物約13281.99坪，交易總額41億元(含稅)，約每坪30萬8689元(含稅)，預計處分利益9.08億元。公司預估將於4Q入帳，對EPS的貢獻約1.5元。藍天前三季稅後淨利12.06億元，每股盈餘2.03元，若4Q本業獲利再加上處分資產利益，全年EPS應該至少有4元起跳。
此外，藍天轉投資30%的群光廣場百貨，2021年前三季營收人民幣35.69億元、年增42%，稅後淨利人民幣0.82億元、年增3倍。10月份擺脫第三季疫情反覆影響，加上十一長假購物熱潮，群光廣場10月份整體營收人民幣4.61億元，較9月份成長22%，緊接著登場的雙11、店慶以及聖誕節等購物旺季，預期群光廣場Q4將延續這波成長力道，業績、獲利穩步揚升。
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