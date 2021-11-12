晶華(2707)國際酒店集團營運雖受疫情三級警戒衝擊，但受惠處分達美樂披薩大進補，2021年第三季稅後淨利衝上15.03億元、每股盈餘（EPS）逆勢飆上11.8元，大賺逾1股本，使前三季稅後淨利達18.82億元、每股盈餘達14.78元，已提前改寫年度新高。

晶華第三季合併營收10.06億元，季減1.93％、年減32.59％，為12年來低點。營業虧損擴大至0.51億元，創歷年新低。不過，受惠業外收益衝上16.63億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利15.03億元，季增達12.56倍、年增達6.43倍，每股盈餘11.8元，逆衝歷史新高。

累計晶華前三季合併營收35.78億元、年減7.4％，為近9年同期低點，毛利率22.42％、營益率6.49％雙探同期新低。不過，在業外收益達18.17億元挹注下，歸屬母公司稅後淨利達18.82億元、年增達3.3倍，每股盈餘14.78億元，已雙雙提前改寫年度新高。

晶華表示，5月中全台三級警戒禁止國旅及餐飲內用，嚴重衝擊觀光旅遊業。台北晶華酒店營運受衝擊甚鉅，第三季營收3.83億元，年減達39.56％、較2019年同期大減50.97％，稅後虧損0.32億元，較去年同期獲利0.5億元大幅轉虧。

至於第三季及前三季業外收益暴增，晶華指出為處分子公司達美樂披薩、認列14.61億元處分收益大幅挹注。若排除達美樂披薩處分收益，則前三季合併稅後淨利為4.62億元、年減4.88％。

晶華10月自結合併營收3.53億元，月減0.9％、年減29.61％，主因9月起不再認列達美樂披薩營收所致。累計前10月合併營收39.33億元、年減10.07％，續處近9年同期低點。不過，隨著疫情趨緩、防疫規範鬆綁及五倍券上路，餐飲營運表現已顯著回升。

展望後市，因應感恩聖誕跨年節慶商機與尾牙春酒旺季即將到來，台北晶華11月首推可在客房內大啖烤雞、暢飲紅酒的感恩節美食住房專案，12月則將推出內含精品、甜點、敞篷車及禮物交換等豐富元素的聖誕主題住房專案，積極搶攻疫後報復性消費商機。

此外，晶華將按往年慣例在中庭打造三層樓高的巨型聖誕樹，搭配精彩的聖誕Live演唱與豐盛大餐，為無法出國的顧客創造最有聖誕氛圍的過節體驗。消費者亦可以選擇有頂級氣泡酒與美食搭配101美景的「香檳聖誕跨年假期」專案，度過璀璨歡樂的五星級假期。

同時，為搶攻受到疫情影響後的「微型尾牙」趨勢與需求，台北晶華今年特別推出2桌即可開訂的「微型春酒尾牙專案」，並結合晶華線上美食平台，回饋每桌次「晶華美食到你家」餐飲福利金500元的超值優惠，讓員工們安心盡興的吃喝玩樂。

同時，晶華亦持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工方案，以多元專案變化及量身打造內容彈性，搶攻報復性消費及國旅爆發商機，為年底前與明年首季業績，挹注良好營運動能。