美股隔夜漲跌不一，那指揚升0.52%；迪士尼拖累道指下跌0.44%。恆指高開1.01%，隨後縮小漲幅。

周五香港恆生指數漲79.98點或0.32%，為25327.97點。國企股(H股)漲65.98點或0.73%，為9114.37點。

重量級權值股騰訊漲1.6%，美團漲2.6%。電商巨頭京東漲5.2%。

阿里巴巴跌0.49%，收報162.4港元。旗下天貓公布雙11銷售，成長率首次出現個位數8.5%。另外中國官媒證券日報周五批評購物節為「對營收的崇拜」，與中國的新發展道路不相符。

中芯國際跌3.8%，報22.6港元。中芯在周四晚間宣布蔣尚義、粱孟松、楊光磊辭去董事職位，僅梁留下執行長位置。中芯周五公布財報，營收創新高，上調全年目標；並宣布出資36億美元，與大基金在上海成立臨港合資公司，生產12吋晶圓。

內房股連兩日彈升。恆大漲9.9%，龍湖漲2.5%，華潤置地漲2.1%。

據外電報導，中國銀行監管單位銀保監會即將完成恆大與盛京銀行之間關係的調查，據了解，雙方可能在貸款限額方面有違規行為。恆大稱符合國家法規。

太陽能股集體上升，保利協鑫漲8.8%，洛陽玻璃漲8.1%，福萊特玻璃漲5.2%。