今日台灣影音串流平台盛事莫過於Disney+在台上線，台灣影音串流平台也進入百家爭鳴的戰國時代，包括外籍兵團Netflix、愛奇藝、Disney+，以及電信業者的myVedio、Friday影音等，台灣收視群將掀起一波眼球大戰。

今日台灣大林之晨總經理與凱擘王鴻紳總經理，分別以Disney+在台合作電信營運商及數位有線電視營運商之姿，今日現身記者會一同宣布Disney+方案正式上市，Disney+ 1200部電影和16000集以上強檔影集同步強勢登場。

台灣大今(12)日隆重推出獨家Disney+驚奇夢幻資費方案，不論是新申辦或續約，或是既有用戶加掛看Disney+，都可享有貼心帳單減免優惠，其中申辦Disney+台灣大哥大「好速成(又又)」方案，合約期間最高可幫您省將近6萬元，選擇申辦門號的「門號總動員」方案，合約期間電信帳單省下近6500元，最高回饋更可超過2萬momo幣，搭配指定專案，還能帶回Disney+限量好禮。此外，全台首間Disney+主題門市，即日起在台北信義威秀直營門市登場，讓影迷親身體驗Disney+的夢幻魅力。

先前因疫情帶動一波數位匯流的需求浪潮，儘管目前疫情趨緩，但早就培養出一群廣大的收視群，台灣影音串流平台在Disney+的上線後，將帶給消費者更多的選擇，目前外籍兵團就有龍頭Netflix、愛奇藝、Disney+，以及電信業者的myVedio、Friday影音等，瞄準不同需求群，比內容也尬資費。