金管會拼永續、ESG發展兵分五路。金管會主委黃天牧12日指出,金管會推動ESG可分五面向,也初步有成果,包括:「認識風險、資訊揭露、推動議和、建立台灣特色、提升台灣國際形象」他也以馬克吐溫的名言來強調台灣推動ESG致勝關鍵「取得領先的秘訣是先開始」。

黃天牧表示,金管會從五面向推動金融業永續發展。一、「認識風險」。讓金融機構知道永續做得好不好的風險,像氣候變遷會帶來實體風險(Physical Risk)、轉型風險(Transition Risk),而公司治理做不好就會有很多內部弊案影響公司形象、社會公益做不好,大家覺得你只是一個貪財的金融機構,環環相扣,ESG會為企業帶來好獲利、形象,也可能帶來風險。

二是「揭露資訊」。現在歐洲、美國對ESG標準不一,國際財務報導準則基金會(IFRS)2021年成立了國際永續準則理事會ISSB,要整合各國標準。台灣也在努力,2022年開始上市櫃公司要揭露ESG資訊、企業社會責任報告書改為永續報告書,擴大上市櫃公司CSR報告書取得第三方驗證的範圍,即除了食品業,金融機構、化工業要經第三方認證。另外,要求永續基金要符合歐規,2021年底銀行、保險業會把揭露標準訂出、2023年起銀行、保險都要揭露。

三、落實議和。金融業是資金中介功能投融資,用什麼價值去做授信、投資選擇,會影響被授信、被融資企業的價值,所以機構投資人要有盡職治理守則,期待金融業秉持永續價值做經營的基準。2000年開始大型銀行就開始加入赤道原則,對1千萬美元以上的專案融資,若違反赤道原則像是軍火、影響環境的生意就不做,遵守赤道原則、責任銀行、責任投資原則。

四、每個國家追永續不同,特別是都有本土特色,台灣有不同產業發展生態、金融機構狀況,要建立自己追尋永續的模式。

五、推動永續可做跨國溝通的橋樑。黃天牧表示,今年因疫情關係,透過視訊與主要國家監理機關交流,發現台灣做得並不差,也受到主要國家肯定,能改變台灣國家形象。

台灣有機會變ESG模範生?黃天牧指出,喚醒金融機構已有績效,接下來是資訊揭露,需跨部會合作,因為金融機構在做徵授信投資時如何獲得完整資料,這個資料庫很重要。另外,推動永續要有誘因,所以會推永續金融評鑑來鼓勵。他也引用馬克吐溫所說:取得領先的秘訣是先開始(The secret of getting ahead is getting started。)