由於新冠疫情衝擊影響擴及百業，國人在金錢上的支配更為謹慎，因此許多公益團體在募集物資及捐款更面臨前所未有的困境。高雄大遠百週年慶期間攜手高雄市政府社會局仁愛之家、中國信託金控台灣彩券及饗食天堂一起做公益，齊推遠百愛的串連「愛心便當大募集」寒冬送暖公益活動，要為仁愛之家的長者募集聖誕愛心便當，所得將全數委由高雄市政府社會局仁愛之家進行配送予受關懷的長者，讓他們在聖誕節前夕也能享用到由專業主廚精心料理、熱呼呼、美味又營養均衡的愛心便當，集小愛成就大愛溫暖滿人間，讓來自社會的善心資源在寒冬中增添暖意。

高雄大遠百店長、也是經理黃友誠表示，連續第五年於遠百週年慶期間舉辦遠百愛的串連「愛心便當大募集」公益認購，目標500個愛心便當，要用溫暖挺低收入戶老人，希望透過活動的舉辦能喚起廣大民眾的愛心，進而透過愛心認購，以實際行動關懷低收入戶老人，期盼熱呼呼的愛心便當吃在嘴裡、溫暖在心裡，讓社會充滿幸福氛圍。即日起至十二月一日止，歡迎民眾踴躍至11樓-饗食天堂認購愛心便當，每組二入愛心認購價300元，凡認購並捐出即可獲贈由中國信託金控台灣彩券所贊助的「刮刮卡」乙張，有機會刮中最高50萬大獎，歡迎民眾一起共襄盛舉。

高雄大遠百長期致力推廣公益活動、扶植在地產業，由於疫情使然，公益團體募集物資不易，於週年慶期間拚業績不忘做公益；此次捐贈的對像是位於高雄市燕巢區的高雄市政府社會局仁愛之家，佔地近10公頃，建築面積5100 坪，為全國面積最遼闊之公立仁愛之家。善用社會資源，秉持「健康、安全、尊嚴」的服務理念充實家民精神生活。主要服務對像為：設籍本市年滿65歲以上之中、低收入戶老人以及需要幫助的個案，歡迎大家一起到高雄大遠百11樓饗食天堂認購愛心便當做公益，送愛予受關懷的長輩、溫暖過聖誕！

自振興五倍券上路以來，除了高單價的3C商品、家電表現亮眼外，化妝品及百貨服飾業績也被「振興」不少，更讓高雄大遠百週年慶開打以來業績表現亮眼，除了豐富的商品特惠及獨家限量特惠組外，大手筆的加碼更是讓回饋高達83%，衝上史上最高，遠百週年慶第一波期間(即日起-11/16)，民眾持紙本振興五倍券於全館單筆消費滿3000元，即可兌換遠百振興券2200元；再加上化妝品、內睡衣當日單筆滿2000元送200元、百貨服飾當日累計滿5000元送500元，大家電則是單筆滿10000元送1000元，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷12大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10000元也可獲贈500元十足抵用券，享5％回饋；全館購物刷14大銀行信用卡單筆分期滿6000元送200元十足券，超高回饋讓民眾瘋狂汰換各式大型家電，享受前所未有的獨家回饋。