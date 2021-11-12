根據兒福聯盟調查，今年因著疫情的影響下，學校課程也轉往線上教學後，七年級到高三的兒少每周上網時間高達到42.7小時，較去年27.2小時增加了約2倍之多，而根據iWIN網路內容防護機構的「110年兒少使用網際網路行為觀察報告」資料也顯示，台灣11至18歲的青少年，高達9成以上擁有自己的行動裝置，且使用網路時間週末最多竟長達8小時，可見兒少使用網路的時間增長之後，也代表著曝露的網路安全風險也更高。

YouTube針對13到17歲的使用者提供數位身心健康工具，把「休息片刻」和「就寢時間」提醒功能預設開啟，同時將「自動播放」功能預設為關閉。（YouTube提供）

不過各大社交平台也為了保護兒少的資安安全，因此像不少家長都會給小孩來打發時間看的YouTube，不僅針對兒童推出了專用的「YouTube Kids」APP等保護方式，而且YouTube及YouTube Kids更為未滿18歲的使用者，提供額外的保護措施，包括將13到17歲的使用者預設上傳設定，調整為隱私保護最高的選項，還有數位身心健康工具把「休息片刻」和「就寢時間」提醒功能預設開啟，同時將「自動播放」功能預設為關閉。另在YouTube Kids中更將推出更多家長監護功能，包括讓家長將預設關閉的自動播放設定進行「鎖定」，更把避免鼓勵兒童消費的影片等過於商業化的內容去除，讓家長能更安心讓孩子使用。

Instagram昨（19日）發表的「Instagram 家長指南」，就介紹了與孩子展開對話的4大步驟。（Instagram提供）

Instagram昨（19日）發表的「Instagram 家長指南」，就介紹了與孩子展開對話的4大步驟。（Instagram提供）

Instagram昨（19日）發表的「Instagram 家長指南」，就介紹了與孩子展開對話的4大步驟。（Instagram提供）

還有現今青少年都會使用的Instagram，也特別攜手兒福聯盟推出「Instagram 家長指南」，協助家長了解Instagram與孩子接軌，以更順利地展開與孩子們對於網路安全的溝通與對話，不僅讓家長了解Instagram，更能與孩子們共同建構更安全的網路使用習慣，而Instagram也針對青少年族群而不斷強化安全保護措施，包括將16歲以下用戶的新申請帳號預設為「不公開」，並鼓勵既有的16 歲以下用戶的公開帳號改為「不公開」，也透過新的工具與功能，限制可疑帳戶傳送訊息，或追蹤青少年帳號，未來也將開發更多功能與工具，幫助年輕族群與所有使用者更安全的體驗。