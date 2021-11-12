台南市中信金融管理學院師生前進麻豆區港尾國小，讓小學生從3D列印認識數位科技。（台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市中信金融管理學院師生前進麻豆區港尾國小，讓小學生從3D列印認識數位科技。（台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市中信金融管理學院師生前進麻豆區港尾國小，讓小學生從3D列印認識數位科技。（台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

關懷偏鄉，台南市中信金融管理學院師生前進麻豆區港尾國小，讓小學生從3D列印認識數位科技，港尾國小全校39名學童統統來上課，直呼3D列印好神奇，在大哥哥大姊姊教導下，自製書籤、吊飾、公仔等作品，開心把作品帶回家。

中信金融管理學院資訊中心呂國泰老師12日帶領5位財務金融或財務法律系的大學生到港尾國小，進行數位科技體驗課程，讓偏遠學校的學生透過實際參與，了解數位科技的應用與發展。

活動一開始，學童們先聽老師講解3D列印的原理、3D列印機使用方式、3D列印的材質，以及3D列印在生活上的運用，小朋友們聽得津津有味。為了這堂課，小朋友事前還先想好要列印什麼作品，並且提早在紙上練習彩繪。

六年級的陳安慶說，經常聽到3D列印這個名詞，但直到今天才算真正了解3D列印是什麼。二年級的李致穎說，第一次用壓克力漆來上色，畫筆塗在塑膠上的感覺，和一般水彩很不一樣。

呂國泰表示，3D列印在學校屬於通識課程，中信金融管理學院為鼓勵師生發揮所學專業，推動大學社會責任，希望能對偏鄉學校有所助益。

港尾國小李啓榮校長表示，孩子們渴望學習新知，也喜歡人際互動，對數位科技體驗課程充滿期待，非常感謝中信金融管理學院選擇港尾國小作為服務對象，希望兩校以後能有更多的合作機會。