黑面琵鷺是台灣近年重要的生態與觀光資源，每年抵台過冬的黑琵，需要有溼地休息覓食，台江國家管理處去年開始鼓勵漁民提供魚塭當棲地，今年增加12位漁民提供上百公頃友善棲地，經審視篩選出50多公頃，作為「黑琵牌」生態保育魚塭。

冬季渡台的黑面琵鷺，除了吸引愛鳥人士前往拍照，更吸引遊客專程賞鳥，是台南市旅遊業發展季節知性觀光項目行程之一。

鼓勵地方支持生態保育，提供黑琵安心過冬，台江國家公園去年推動友善棲地營造工作，一開始漁民擔心會造成損失，去年僅3位漁民參加，提供10.8公頃魚塭。

經過1整年的經驗，發現黑琵主要以下雜魚為食，不會造成過多損失，今年申請合作夥伴已有12人，魚塭面積高達百公頃；經審議選出52.45公頃加入合作夥伴行列。

台江國家公園在社區舉辦友善棲地營造成果發表會，邀請合作夥伴漁民共同簽署生態友善棲地營造合作意向書，頒發「生態友善棲地營造統一識別牌」，豎立在魚塭旁。

塭主發現加入友善棲地損失少，又獲得「黑琵牌」生態保育魚塭榮譽，都感到開心，開始會分享各自魚塭內的鳥況，甚至主動延後曬地、放水的時間及增加友善魚塭面積。

台江國家公園保育課表示，今年加入的夥伴漁民中，年輕漁民比例增加，代表在地養殖漁民生態友善意識逐漸抬頭，未來可望打造大台江黑琵樂園。