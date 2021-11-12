中華民國直銷協會今日攜手喜憨兒基金會開設「微光咖啡快閃店」，邀請世界級咖啡師簡嘉程親授咖啡沖泡技巧，公益大使GEmma吳映潔亦到場力挺，與憨兒夥伴們一同義賣愛心咖啡。直銷協會除了將當日販售之所得全數捐贈予喜憨兒基金會外，更為鼓勵憨兒夥伴勇敢追夢，加碼新台幣十萬元作為「為彼此加油 韌性憨兒向前衝」計畫基金，支持憨兒夥伴就業，從成就與收穫中翻轉自己的命運。

中華民國直銷協會理事長張雅婷表示：「直銷協會始終善盡企業社會責任，關懷弱勢並以實際行動回饋社會。我們看到憨兒夥伴不畏艱困的環境，全力以赴於工作崗位上，令人為之動容，也因此激發協會與喜憨兒基金會合作開立『微光咖啡快閃店』的想法，並號召會員公司擔任義工，秉持著直銷人以人為本且樂於分享的特質，幫助憨兒夥伴習得一技之長，盼能透過協會的力量，給予實質幫助，使憨兒能更有勇氣與自信，積極面對未來的挑戰。」

喜憨兒基金會公益行銷部總監胡玉芳提到：「喜憨兒基金會致力將憨兒們從被服務者轉變為服務者，創造憨兒的價值與目標，烘焙屋、餐廳及烘焙工場皆是憨兒們實現自我的場所，此次與直銷協會合作的微光咖啡快閃店更是之一。我們十分樂見大眾對於憨兒們的關注與重視，感謝直銷協會發起此別具意義的活動，也期望能發揮拋磚引玉的效果，帶動更多團體一同加入，幫助憨兒們自力更生，在工作中找到價值，回歸充滿愛心與關懷的溫暖社會。」

直銷協會今年攜手喜憨兒基金會開設「微光咖啡快閃店」，由獲獎無數的知名咖啡師簡嘉程，現場傳授專業咖啡知識予憨兒夥伴，從磨豆、填粉、沖泡到拉花，手把手與憨兒一同沖出香醇可口的咖啡。直銷協會義工更一展銷售熱忱，與憨兒夥伴一同穿梭於人群熙攘的百貨門口義賣咖啡。除了滿溢的咖啡香外，現場也一同販售喜憨兒烘焙屋的商品，小巧精緻的麵包糕點，搭配憨兒親手沖出的咖啡，正是下午茶的絕佳組合，義工及憨兒們無不卯足全力，邀請民眾慷慨解囊，熱心做公益。

公益大使吳映潔也熱心到場力挺微光咖啡快閃店，活潑的身影及正能量的態度感染在場所有人。吳映潔更親自帶領憨兒夥伴及直銷協會義工推廣愛心咖啡，以行動力挺公益活動。於活動過程中，吳映潔亦感動地表示「憨兒夥伴先天條件的限制比我們多，但他們仍然積極面對人生，努力在社會中生存、找到自我價值。今天參加微光咖啡快閃店，其實我從憨兒們身上學習到的精神，比我帶給他們的還多。」