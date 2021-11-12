網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，一直以來風波爭議頻傳，日前老闆連千毅宣布他將進軍AV界，還取藝名為「變態太郎」，外界也瘋猜鄧佳華有可能和「台灣第一女優」吳夢夢，卻遭到女方拒絕，傳出他又挑選了第二人選，是SWAG的女優可可（Funnyg），直言不要輕易放棄。

連千毅宣布已經幫鄧佳華找到合拍AV的人選時，許多人都狂猜會是吳夢夢，然而吳夢夢卻發文表示：「我只跟男友熊吉拍片」，還在PTT吐露真實心情：「加油，這顆應該還是有市場，但我真心同情接這部片的人，想到剪片的人要看著他的全部好幾天剪輯…」。

據《NOWnews今日新聞》報導，鄧佳華也對此回應，想合作的女優人選另有其人，是知名成人平台SWAG的女優可可（Funnyg），還稱讚對方擁有好身材，事實上，可可身材火辣，因為臉蛋神似女星吳佩慈，獲封「暗黑版吳佩慈」，還有「SWAG十大女神之首」的稱號，然而可可目前仍未表態。

可可曾和謝和弦合作拍大尺度照片。(圖/翻攝自謝和弦臉書)

事實上，鄧佳華前陣子才高調向親子台成員「香草姐姐」宜軒告白未果，接著連千毅便宣布他將安排鄧佳華拍攝AV，目前已經在跟相關單位洽談中，也積極進修上日文、英文課，鄧佳華更表示如過前進日本，他最想和三上悠亞合作，然而此說法卻遭到AV達人一劍浣春秋打臉不可能。